Putin u Indiji: Velika je to sila koja se ne može tretirati kao kolonija

04.12.2025
Indija je velika sila koja se ne može tretirati kao britanska kolonija i to je činjenica koju međunarodna zajednica treba da prihvati, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.
"Mislim da su i Nju Delhi i cijeli svijet shvatili da se o Indiji ne može govoriti kako se govorilo prije 77 godina. Indija je velika sila, a ne britanska kolonija. Svi treba to da prihvate", odgovorio je Putin na pitanje indijskih medija u vezi sa američkim vršenjem pritiska na Indiju sankcijama.
Putin je istoriju rusko-indijskih odnosa opisao kao jedinstvenu, te naglasio da ti odnosi "rastu u brojnim područjima".
Ruski predsjednik započeo je danas zvaničnu dvodnevnu posjetu Indiji.
