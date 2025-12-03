Oglasio se Kremlj: To nije tačno!

Izvor:
Agencije
03.12.2025
11:23

Tvrdnja da je ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio američki mirovni plan za Ukrajinu bila bi netačna, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Jedan dio stavki plana za Ukrajinu su prihvaćeni tokom razgovora Putina i Vitkofa, dio je označen kao neprihvatljiv. To je radni proces - rekao je Peskov i dodao da što se pregovori budu vodili u većoj tišini, to će biti produktivniji, prenosi agencija RIA Novosti.
On je saopštio i da se Rusija nada da će se američka strana pridržavati principa tišine tokom pregovora o rješenju. Portparol Kremlja je dodao da je moguć telefonski razgovor Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa.
- Telefonski razgovor je moguć u svakom trenutku. Postoji mogućnost da bude operativno organizovan - rekao je Peskov.
Jučerašnji razgovor između predsjednika Rusije Vladimira Putina i američkog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa bio je koristan, konstruktivan i značajan, izjavio je ranije Putinov savetnik Jurij Ušakov.
On je rekao da razgovor "nije trajao pet minuta, već pet sati", prenosi agencija RIA Novosti.
- Razgovarali smo o nekoliko opcija o okončanju rata u Ukrajini. Dogovorili smo se sa američkim kolegama da ne otkrivamo sadržaj pregovora. Razgovor je bio povjerljiv - rekao je Ušakov.
