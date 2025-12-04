Maduro: Razgovor sa Trampom bio srdačan i pun poštovanja

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro izjavio je da je njegov nedavni razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom bio "srdačan i pun poštovanja".

"Primio sam poziv i razgovarao sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom", naveo je Maduro u obraćanju emitovanom na državnoj televiziji.

On je rekao da se razgovor odvijao "u tonu poštovanja" i izrazio nadu da bi to mogao biti korak "ka dijalogu punom poštovanja" između dvije zemlje, koje nemaju diplomatske odnose od 2019. godine.

"Dijalog je dobrodošao, diplomatija je dobrodošla jer ćemo uvijek težiti miru", naglasio je predsjednik Venecuele i dodao na engleskom: "Mir - da. Rat - nikad."

Tramp je u nedjelju, 30. novembra, potvrdio izvještaje da je nedavno razgovarao sa Madurom telefonom, ali nije otkrio detalje.

Trampova administracija je posljednjih mjeseci pojačala retoriku i mjere protiv Venecuele, a Vašington je optužio Karakas da unosi smrtonosne vrste droge u SAD.