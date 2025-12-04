Logo
Maduro: Razgovor sa Trampom bio srdačan i pun poštovanja

Izvor:

SRNA

04.12.2025

11:11

Мадуро: Разговор са Трампом био срдачан и пун поштовања
Foto: Tanjug / AP

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro izjavio je da je njegov nedavni razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom bio "srdačan i pun poštovanja".

"Primio sam poziv i razgovarao sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom", naveo je Maduro u obraćanju emitovanom na državnoj televiziji.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Kijev je izabrao sukob, Rusija predlagala Ukrajini da povuče trupe iz Donbasa

On je rekao da se razgovor odvijao "u tonu poštovanja" i izrazio nadu da bi to mogao biti korak "ka dijalogu punom poštovanja" između dvije zemlje, koje nemaju diplomatske odnose od 2019. godine.

"Dijalog je dobrodošao, diplomatija je dobrodošla jer ćemo uvijek težiti miru", naglasio je predsjednik Venecuele i dodao na engleskom: "Mir - da. Rat - nikad."

Доналд Трамп-27112025

Svijet

Tramp: Za tango treba dvoje

Tramp je u nedjelju, 30. novembra, potvrdio izvještaje da je nedavno razgovarao sa Madurom telefonom, ali nije otkrio detalje.

Trampova administracija je posljednjih mjeseci pojačala retoriku i mjere protiv Venecuele, a Vašington je optužio Karakas da unosi smrtonosne vrste droge u SAD.

