Ovo su top 10 najčistijih i najprljavijih gradova na svijetu prema mišljenju turista

Putnici koji vole uredne, čiste i besprijekorne destinacije možda bi trebalo dobro da razmisle prije nego što rezervišu put za Budimpeštu.

Prema analizi globalne kompanije za skladištenje prtljaga Radikal Storidž, mađarska prestonica zauzela je neslavno prvo mjesto na listi najprljavijih gradova na svijetu.

U čak 37,9% recenzija koje se odnose na čistoću grada pominju se prljavština, smeće, loše održavanje i neprijatni mirisi. Istraživači ističu da je Budimpešta pod snažnim pritiskom zbog naglog porasta broja turista – samo u septembru zabilježen je rast od 12% u odnosu na prethodnu godinu. Broj posjetilaca, prema njihovim riječima, prevazilazi kapacitete komunalnih službi, što se direktno odražava na higijenu ulica.

Italija dominira listom najprljavijih

Na listi se posebno ističe Italija, koja u prvih deset ima čak četiri grada – Rim, Firencu, Milano i Veronu. Rim, koji se našao odmah iza Budimpešte, već godinama vodi bitku sa otpadom. Na ulicama se, osim gomila smeća, često pojavljuju i divlje svinje, što mnoge turiste ostavlja u nevjerici.

– Rim je predivan, ali smeće… Stvarno je odvratno – napisao je jedan zgroženi turista.

Na trećem mjestu je Las Vegas, grad koji zbog 24-časovnog noćnog života i ogromnog priliva posjetilaca jednostavno ne uspijeva da održi javne površine čistim. Jedan korisnik ga je opisao kao “opasnu deponiju prepunu izmeta i urina”.

Zanimljivo je da se Njujork, koji je proglašen za najstresniji grad za život, i koji je često na meti šala zbog populacije pacova, u ovoj analizi našao tek na 12. mjestu.

Kako je urađeno istraživanje?

Radikal Storidž je analizirao 100 gradova sa Euromonitorove liste najboljih destinacija i pregledao 70.000 Google recenzija na engleskom jeziku.

Fokus je bio na deset najposjećenijih turističkih atrakcija u svakom gradu, a istraživači su posebno pratili učestalost riječi “clean” (čisto) i “dirty” (prljavo). Na osnovu toga formirana je rang-lista stvarnog utiska turista.

TOP 10 najprljavijih gradova svijeta

Ovo je lista 10 gradova koje veliki čistunci sigurno neće drage volje posjetiti.

Budimpešta, Mađarska – 37,9%

Rim, Italija – 35,7%

Las Vegas, SAD – 35,6%

Firenca, Italija – 29,6%

Pariz, Francuska – 28,2%

Milano, Italija – 26,8%

Verona, Italija – 26,2%

Frankfurt, Njemačka – 24,6%

Brisel, Belgija – 24,4%

Kairo, Egipat – 23,6%

A koji gradovi blistaju?

Ipak, svijet ima i svoju potpuno suprotnu stranu. Analiza je otkrila i gradove koji impresioniraju izuzetnom čistoćom i visokim standardima održavanja. Na vrhu te liste nalazi se Krakov, sa čak 98,5% pozitivnih komentara.

TOP 10 najčistijih gradova svijeta

Gradovi koji mogu da se pohvale visokim nivoom higijene su sljedeći:

Krakov, Poljska – 98,5%

Šardža, UAE – 98%

Singapur – 97,9%

Varšava, Poljska – 97,8%

Doha, Katar – 97,4%

Rijad, Saudijska Arabija – 96,9%

Prag, Češka – 96,4%

Muskat, Oman – 96,4%

Dubai, UAE – 96,3%

Fukuoka, Japan – 96,3%

Ove liste nesumnjivo će uticati na preferencije turista, mada i o Budimpešti, najprljavijem gradu, rijetko ko je imao lošu riječ nakon turističkog obilaska, piše Žena Blic.

Svakako, lijepo je znati gdje se vodi računa o čistoći, a gdje malo manje. I to nešto govori, zar ne?