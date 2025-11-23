Pogledajte konačnu izlaznost po gradovima i opštinama

U Republici Srpskoj održani su prijevremeni izbori na kojoj su građani birali predsjednika, a izlaznost birača je različita od opštine do opštine.

U nastavku pogledajte izlaznost po gradovima i opštinama

Čelinac

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u Čelincu glasalo je 6.292 birača ili 40,96 odsto od ukupnog bračkog tijela, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Milan Pejanović.

Trebinje

U Trebinju su zatvorena sva biračka mjesta, a na glasanje na današnjim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske je izašlo 14.136 birača ili 44,06 odsto, rečeno je Srni u trebinjskoj Gradskoj izbornoj komisiji.

Bileća

U Bileći je glasalo 4.494 glasača ili 45,95 odsto i sva biračka mjesta su zatvorena.

Gacko

U Gacku je na izbore izašlo 3.511 birača ili 45,14 odsto.

Ljubinje

U Ljubinju je glasalo 1.393 birača ili 46,29 odsto.

Berkovići

U Berkovićima je glasalo 57 odsto birača.

Kozarska Dubica

Sva biračka mjesta u Kozarskoj Dubici su zatvorena u 19.00 časova, a izlasnost je na prijevremenim predsjedničkim izborima bila 34,81 odsto.

Osmaci

Sva biračka mjesta na području opštine Osmaci zatvorena su na vrijeme, a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasalo je 1.335 birača ili 31,51 odsto od ukupno registrovanih 3.601, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Vlado Kapur.

Novi Grad

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u osnovnoj izbornoj jedinici Novi Grad glasalo je 8.160 birača ili 31,78 odsto.

Istočno Novo Sarajevo

Redovna biračka mjesta u opštini Istočno Novo Sarajevo zatvorena su u 19.00 časova, a pravo glasa na prijevremenim predsjedničkim izborima iskoristilo je 5.166 birača ili 42,65 odsto.

Rogatica

U opštini Rogatica izlaznost na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske bila je 49,65, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Neda Obradović.

Kostajnica

Na području opštine Kostajnica glasao je 1.771 birač ili 36,17 odsto od ukupnog broja upisanih u birački spisak, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Svjetlana Bajalica.

Milići

U Milićima su sva biračka mjesta zatvorena u 19.00 časova, a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasao je 3.281 glasač ili 40,24 odsto, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Mirko Savić.

Krupa na Uni

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u osnovnoj izbornoj jedinici Krupa na Uni glasalo je 300 birača ili 18,37 odsto od ukupno 1.633 birača sa pravom glasa.

Ugljevik

U Ugljeviku je na prijevremenim predsjedničkim izborima glasalo 47,11 odsto.

Lopare

U Loparama je izlaznost 39,33 odsto, rečeno je Srni u opštinskoj izbornoj komisiji.

Han Pijesak

U opštini Han Pijesak izlaznost birača na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj bila je 42,06 odsto, izjavila je predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Jela Josić.

Drinić

U Driniću u 19 časova zatvorena su biračka mjesta, a pravo glasa iskoristila su 283 stanovnika ili 24,4 odsto upisanih u birački spisak, rekao je predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Bojan Ćulibrk.

Kneževo

Biračka mjesta u Kneževu su zatvorena, a pravo glasa iskoristilo je 2.787 glasača ili 31,62 odsto, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Budimir Dukić.

Petrovo

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u Petrovu danas je glasalo 31,4 odsto građana, rečeno je iz Opštinske izborne komisije /OIK/.

Bijeljina

U Bijeljini je do 19 časova na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasalo 36,33 odsto birača ili 40.062 građana sa pravom glasa, rekla je predsjednik Gradske izborne komisije Dijana Savić Božić.

Kupres

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u opštini Kupres glasalo je 103 birača ili 33,99 odsto od ukupnog biračkog tijela, izjavila je predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Ana Ždero.