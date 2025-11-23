Prvi rezultati izbornih štabova: Karan vodi sa 6.660 glasova

Izborni štab SNSD-a saopštio je da na osnovu 24,17 odsto obrađenih glasova njihov kandidat Siniša Karan je osvojio 36.002 glasa.

19:30Raste prednost Siniše Karana

Republika Srpska Raste prednost Siniše Karana

19:17: Na 13.380 glasova Siniša Karan ima osvojenih 5.060 glasova, dok Branko Blanuša ima 3.557.

Republika Srpska Kovačević: Vrlo brzo ćemo biti u prilici da proglasimo pobjedu

19:22 Prema novim projekcijama na 14.64 odsto obrađenih glasova kandidat SNSD-a Siniša Karan ima osvojenih 20.244 dok SDS-ov kandidat Branko Blanuša ima 17.246.

19:39 Na osnovu 39.28 odsto obrađenih biračkih mjesta kandidat SNSD-a Siniša Karan vodi sa 69.153 osvojenih glasova, a kandidat SDS-a Branko Blanuša ima 62.493 glasova.

20:10 Kako je saopštio SDS, njihov kandidat u Bijeljini na 75 odsto obrađenih glasova ima prednost od 54 odsto, dok kandidat SNSD-a Siniša Karan ima 44 odsto osvojenih glasova. Tačne brojke još uvijek nisu poznate.