Logo

Prvi rezultati izbornih štabova: Karan vodi sa 6.660 glasova

Izvor:

ATV

23.11.2025

19:22

Komentari:

4
Први резултати изборних штабова: Каран води са 6.660 гласова
Foto: ATV

Izborni štab SNSD-a saopštio je da na osnovu 24,17 odsto obrađenih glasova njihov kandidat Siniša Karan je osvojio 36.002 glasa.

19:30Raste prednost Siniše Karana

каран резултати

Republika Srpska

Raste prednost Siniše Karana

19:17: Na 13.380 glasova Siniša Karan ima osvojenih 5.060 glasova, dok Branko Blanuša ima 3.557.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Vrlo brzo ćemo biti u prilici da proglasimo pobjedu

19:22 Prema novim projekcijama na 14.64 odsto obrađenih glasova kandidat SNSD-a Siniša Karan ima osvojenih 20.244 dok SDS-ov kandidat Branko Blanuša ima 17.246.

19:39 Na osnovu 39.28 odsto obrađenih biračkih mjesta kandidat SNSD-a Siniša Karan vodi sa 69.153 osvojenih glasova, a kandidat SDS-a Branko Blanuša ima 62.493 glasova.

20:10 Kako je saopštio SDS, njihov kandidat u Bijeljini na 75 odsto obrađenih glasova ima prednost od 54 odsto, dok kandidat SNSD-a Siniša Karan ima 44 odsto osvojenih glasova. Tačne brojke još uvijek nisu poznate.

Podijeli:

Tagovi:

Prijevremeni izbori 2025

Siniša Karan

Branko Blanuša

Komentari (4)
Large banner

Više iz rubrike

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Vrlo brzo ćemo biti u prilici da proglasimo pobjedu

4 h

0
Јавни сервис Аустрије изнио нетачне информације о Синиши Карану, затражена исправка

Republika Srpska

Javni servis Austrije iznio netačne informacije o Siniši Karanu, zatražena ispravka

4 h

0
ИЗБОРИ УЖИВО: Огласио се Додик

Republika Srpska

IZBORI UŽIVO: Oglasio se Dodik

4 h

0
Огласио се МУП Српске: Пријављен инцидент

Republika Srpska

Oglasio se MUP Srpske: Prijavljen incident

7 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

31

Cvijanović: Velika pobjeda Srpske, Karana i naše političke porodice predvođene Dodikom

23

18

Centralne vijesti, 23.11.2025.

23

07

CIK objavio prve rezultate: Karan predsjednik

22

55

Karan pobijedio na izborima: Slavlje na ulicama Banjaluke

22

40

Blanuša: Odnio bih pobjedu da nije bio političkih manipulacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner