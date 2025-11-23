Javni servis Austrije iznio netačne informacije o Siniši Karanu, zatražena ispravka

Predstavništvo Republike Srpske u Austriji zatražilo je ispravku izvještaja javnog servisa Austrije - ORF o navodnim američkim sankcijama protiv Siniše Karana, ističući da je riječ o netačnim i neutemeljenim tvrdnjama.

Iz Predstavništva navode da je jutros na sajtu austrijskog ORF-a u rubrici priče objavljen članak pod naslovom "Republika Srpska bira Dodikovog nasljednika", u kojem je izneseno više netačnih tvrdnji.

"U podnaslovu `Karan pod američkim sankcijama` sadržana je tvrdnja da su protiv Siniše Karana na snazi američke sankcije. Ova tvrdnja je činjenično netačna, neutemeljena i protivrječi službenim publikacijama Ministarstva finansija SAD", saopšteno je iz Predstavništva.

U saopštenju se ističe da ni liste američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) ne sadrže bilo kakvu naznaku da protiv Siniše Karana postoje američke sankcije.

"Posebno se u OFAK-ovom ažuriranju od 17. oktobra Karan ne navodi kao lice koje je na listi. Stoga protiv Siniše Karana ne postoje nikakve važeće američke sankcije. On je zbog nominalnog navođenja u gore navedenom članku direktno i individualno pogođen", tvrde iz Predsjedništva.

U saopštenju se dodaje da su činjenice koje su tamo iznesene od velikog značaja, jer dovode javnost do pogrešnih zaključaka i mogu ozbiljno da naruše njegov ugled u javnosti.

"Netačna tvrdnja da sankcije SAD ostaju na snazi protiv Karana predstavlja nezakonitu i klevetničku izjavu, i može znatno oštetiti ugled dotične osobe i institucija Republike Srpske", napominju iz Predstavništva.

Traženo je da ORF u skladu sa zakonom što prije objavi demanti – uz pozivanje na originalni članak i na mjestu, u obliku i dometu koji su sadržinski i značajno jednaki originalnoj objavi.

Iz Predstavništva Srpske su zatražili i informacija o tome kada i u kom obliku će demanti biti objavljen, te naveli da to mora biti učinjeno u roku od pet radnih dana od prijema.

Podsjećaju da "OFAK-ova objava od 17. oktobra 2025. godine predstavlja najopsežnije uklanjanje sa liste u istoriji agencije".

"Pregled trenutne SDN liste i najnovijeg OFAK-ovog popisa jasno pokazuje da Siniša Karan nije nigd‌je naveden kao trenutno sankcionirana osoba. Posebno, njegovo ime se ne spominje u ažuriranju OFAK-a od 17. oktobra", dodaje se u saopštenju.