Javni servis Austrije iznio netačne informacije o Siniši Karanu, zatražena ispravka

Izvor:

SRNA

23.11.2025

19:17

Јавни сервис Аустрије изнио нетачне информације о Синиши Карану, затражена исправка
Foto: ATV

Predstavništvo Republike Srpske u Austriji zatražilo je ispravku izvještaja javnog servisa Austrije - ORF o navodnim američkim sankcijama protiv Siniše Karana, ističući da je riječ o netačnim i neutemeljenim tvrdnjama.

Iz Predstavništva navode da je jutros na sajtu austrijskog ORF-a u rubrici priče objavljen članak pod naslovom "Republika Srpska bira Dodikovog nasljednika", u kojem je izneseno više netačnih tvrdnji.

"U podnaslovu `Karan pod američkim sankcijama` sadržana je tvrdnja da su protiv Siniše Karana na snazi američke sankcije. Ova tvrdnja je činjenično netačna, neutemeljena i protivrječi službenim publikacijama Ministarstva finansija SAD", saopšteno je iz Predstavništva.

U saopštenju se ističe da ni liste američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) ne sadrže bilo kakvu naznaku da protiv Siniše Karana postoje američke sankcije.

Избори, Република Српска 2025

Republika Srpska

IZBORI UŽIVO: Zatvorena birališta u Srpskoj

"Posebno se u OFAK-ovom ažuriranju od 17. oktobra Karan ne navodi kao lice koje je na listi. Stoga protiv Siniše Karana ne postoje nikakve važeće američke sankcije. On je zbog nominalnog navođenja u gore navedenom članku direktno i individualno pogođen", tvrde iz Predsjedništva.

U saopštenju se dodaje da su činjenice koje su tamo iznesene od velikog značaja, jer dovode javnost do pogrešnih zaključaka i mogu ozbiljno da naruše njegov ugled u javnosti.

"Netačna tvrdnja da sankcije SAD ostaju na snazi protiv Karana predstavlja nezakonitu i klevetničku izjavu, i može znatno oštetiti ugled dotične osobe i institucija Republike Srpske", napominju iz Predstavništva.

Traženo je da ORF u skladu sa zakonom što prije objavi demanti – uz pozivanje na originalni članak i na mjestu, u obliku i dometu koji su sadržinski i značajno jednaki originalnoj objavi.

Iz Predstavništva Srpske su zatražili i informacija o tome kada i u kom obliku će demanti biti objavljen, te naveli da to mora biti učinjeno u roku od pet radnih dana od prijema.

Podsjećaju da "OFAK-ova objava od 17. oktobra 2025. godine predstavlja najopsežnije uklanjanje sa liste u istoriji agencije".

"Pregled trenutne SDN liste i najnovijeg OFAK-ovog popisa jasno pokazuje da Siniša Karan nije nigd‌je naveden kao trenutno sankcionirana osoba. Posebno, njegovo ime se ne spominje u ažuriranju OFAK-a od 17. oktobra", dodaje se u saopštenju.

