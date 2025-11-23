IZBORI UŽIVO: Oglasio se Dodik

Izvor:
ATV
23.11.2025
19:01
Birališta u Republici Srpskoj na prijevremenim izborima za predsjednika zatvorena su u 19 sati.
Pravo glasa u Republici Srpskoj ima 1.264.364 birača.
Na prijevremenim izborima učestvovalo je 6 kandidata: Dragan Đokanović, Branko Blanuša, Siniša Karan, Nikola Lazarević, Igor Gašević i Slavko Dragičević.
Na našem portalu uživo pratite dešavanja nakon zatvaranja biračkih mjesta:
Republika Srpska
Stevandić: Operacija Šmit propala
Republika Srpska
Karan: Po ko zna koji put, kada je najteže, pobijedio je srpski narod
Republika Srpska
Cvijanović odgovorila Babalju: Blanuša je izgubio
Republika Srpska
Dodik: Siniša Karan je pobijedio!
Republika Srpska
Milan Miličević progovorio o rezultatima prijevremenih izbora
Republika Srpska
SNSD proglasio pobjedu Siniše Karana!
Republika Srpska
Oglasio se Draško Stanivuković o izborima
Republika Srpska
Oglasio se SNSD: Ovo je razlika između Karana i Blanuše
Republika Srpska
Đurđević: Niko u Bijeljini neće pobijediti sa velikom razlikom
BiH
Fizički napadnut član biračkog odbora u Brčkom?
Republika Srpska
Pobjeda Siniše Karana u Gradišci
Gradovi i opštine
Karan odnio pobjedu u Bileći
Republika Srpska
Karan pobijedio u Nevesinju
Republika Srpska
Kovačević: Ponavljaju najcrnji scenario
Republika Srpska
Karan ubjedljivo vodi u Doboju
Republika Srpska
Kovačević: Prednost Karana oko 9.000 glasova, SDS bira mjesta gdje imaju pozitivan rezultat
Republika Srpska
Pobjeda Siniše Karana u još jednoj opštini
Republika Srpska
Nešković: Prednost Blanuše u 11 lokalnih zajednica preko 17.000 glasova
Republika Srpska
Stigli novi rezultati: Karan uvećao prednost
Republika Srpska
Završeno brojanje u jednoj opštini: Ovo su rezultati
Društvo
Oglasio se MUP: Kako je prošao izborni dan u Srpskoj?
Republika Srpska
Pogledajte konačnu izlaznost po gradovima i opštinama
Republika Srpska
Prvo oglašavanje SDS-a nakon zatvaranja biračkih mjesta
Republika Srpska
Malinić za ATV: U Banjaluci glasanje proteklo uredno
Republika Srpska
Raste prednost Siniše Karana
Republika Srpska
Prvi rezultati izbornih štabova: Karan vodi
Republika Srpska
Kovačević: Vrlo brzo ćemo biti u prilici da proglasimo pobjedu
