Logo

IZBORI UŽIVO: Oglasio se Dodik

Izvor:

ATV

23.11.2025

19:01

Komentari:

0
ИЗБОРИ УЖИВО: Огласио се Додик
Foto: ATV

Birališta u Republici Srpskoj na prijevremenim izborima za predsjednika zatvorena su u 19 sati.

Pravo glasa u Republici Srpskoj ima 1.264.364 birača.

Na prijevremenim izborima učestvovalo je 6 kandidata: Dragan Đokanović, Branko Blanuša, Siniša Karan, Nikola Lazarević, Igor Gašević i Slavko Dragičević.

Na našem portalu uživo pratite dešavanja nakon zatvaranja biračkih mjesta:

22:15

Operacija Šmit propala

Stevandić jasno poručio

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Operacija Šmit propala

22:16

Prvo obraćanje Karana

pobijedio je srpski narod

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Po ko zna koji put, kada je najteže, pobijedio je srpski narod

22:03

Cvijanović odgovorila Babalju

Blanuša je izgubio

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović odgovorila Babalju: Blanuša je izgubio

22:02

Oglasio se Dodik

Lider SNSD-a

Dodik Karan SNSD

Republika Srpska

Dodik: Siniša Karan je pobijedio!

21:57

Babalj poziva pred Palatu, propali scenario kao i 2022. godine

SDS

21:57

Milan Miličević progovorio o rezultatima prijevremenih izbora

Bivši predsjednik SDS-a

milan milicevic

Republika Srpska

Milan Miličević progovorio o rezultatima prijevremenih izbora

21:31

SNSD proglasio pobjedu Siniše Karana!

Radovan Kovačević

Најновија вијест

Republika Srpska

SNSD proglasio pobjedu Siniše Karana!

21:30

Oglasio se Draško Stanivuković o izborima

Lider PDP-a

Драшко Станивуковић

Republika Srpska

Oglasio se Draško Stanivuković o izborima

21:26

Ovo je razlika između Karana i Blanuše

Oglasio se SNSD

Избори, Република Српска 2025

Republika Srpska

Oglasio se SNSD: Ovo je razlika između Karana i Blanuše

21:22

Đurđević: Niko u Bijeljini neće pobijediti sa velikom razlikom

Izborni štab SNSD-a

Александар Ђурђевић

Republika Srpska

Đurđević: Niko u Bijeljini neće pobijediti sa velikom razlikom

21:21

Fizički napadnut član biračkog odbora u Brčkom?

Incident

Избори-гласање

BiH

Fizički napadnut član biračkog odbora u Brčkom?

21:04

Pobjeda Siniše Karana u Gradišci

Podaci Izbornog štaba

Синиша Каран

Republika Srpska

Pobjeda Siniše Karana u Gradišci

20:59

Karan odnio pobjedu u Bileći

Izborni štab SNSD-a

Избори, Херцеговина

Gradovi i opštine

Karan odnio pobjedu u Bileći

20:50

Karan pobijedio u Nevesinju

OIK

Избори, Република Српска 2025

Republika Srpska

Karan pobijedio u Nevesinju

20:43

Kovačević: Ponavljaju najcrnji scenario

Portparol SNSD-a

опозиција

Republika Srpska

Kovačević: Ponavljaju najcrnji scenario

20:34

Karan ubjedljivo vodi u Doboju

Jerinić objavio

Добој-СНСД

Republika Srpska

Karan ubjedljivo vodi u Doboju

20:32

Ponovo se oglasio Kovačević

Kovačević: Prednost Karana oko 9.000 glasova, SDS bira mjesta gdje imaju pozitivan rezultat

СНСД КАРАН БЛАНУША

Republika Srpska

Kovačević: Prednost Karana oko 9.000 glasova, SDS bira mjesta gdje imaju pozitivan rezultat

20:32

Pobjeda Siniše Karana u još jednoj opštini

Izborni štab se oglasio

СИниша Каран-23112025

Republika Srpska

Pobjeda Siniše Karana u još jednoj opštini

20:21

Nešković: Prednost Blanuše u 11 lokalnih zajednica preko 17.000 glasova

Oglasili se iz štaba SDS-a

Конференција СДС-а

Republika Srpska

Nešković: Prednost Blanuše u 11 lokalnih zajednica preko 17.000 glasova

20:16

Stigli novi rezultati

Karan uvećao prednost

Синиша Каран-06112025

Republika Srpska

Stigli novi rezultati: Karan uvećao prednost

20:11

Završeno brojanje u jednoj opštini: Ovo su rezultati

Ovo su rezultati

Избори, Република Српска 2025

Republika Srpska

Završeno brojanje u jednoj opštini: Ovo su rezultati

20:04

Oglasio se MUP

Kako je prošao izborni dan u Srpskoj?

Избори-гласање

Društvo

Oglasio se MUP: Kako je prošao izborni dan u Srpskoj?

19:56

Konačna izlaznost po gradovima

U procentima

Избори, Република Српска 2025

Republika Srpska

Pogledajte konačnu izlaznost po gradovima i opštinama

19:53

Prvo oglašavanje SDS-a nakon zatvaranja biračkih mjesta

Izborni štab

СДС-Прес

Republika Srpska

Prvo oglašavanje SDS-a nakon zatvaranja biračkih mjesta

19:39

Zatvoreno 95 % biračkih mjesta u Banjaluci

Malinić potvrdio za ATV

Дубравко Малинић

Republika Srpska

Malinić za ATV: U Banjaluci glasanje proteklo uredno

19:30

SNSD objavio nove rezultate

Raste prednost Siniše Karana

каран резултати

Republika Srpska

Raste prednost Siniše Karana

19:21

SNSD objavio prve rezultate

Na 13.380 glasova Siniša Karan ima osvojenih 5.060 glasova, dok Branko Blanuša ima 3.557.

избори резултат

Republika Srpska

Prvi rezultati izbornih štabova: Karan vodi

19.20

Prva konferencija SNSD-a

Kovačević: Vrlo brzo ćemo biti u prilici da proglasimo pobjedu

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Vrlo brzo ćemo biti u prilici da proglasimo pobjedu

Podijeli:

Tag:

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Огласио се МУП Српске: Пријављен инцидент

Republika Srpska

Oglasio se MUP Srpske: Prijavljen incident

7 h

1
Погледајте излазност на изборима у Српској до 15 часова

Republika Srpska

Pogledajte izlaznost na izborima u Srpskoj do 15 časova

7 h

2
До 11 часова излазност у Теслићу 7 одсто

Republika Srpska

Do 11 časova izlaznost u Tesliću 7 odsto

9 h

0
Бирачи гласају и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ

Republika Srpska

Birači glasaju i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

31

Cvijanović: Velika pobjeda Srpske, Karana i naše političke porodice predvođene Dodikom

23

18

Centralne vijesti, 23.11.2025.

23

07

CIK objavio prve rezultate: Karan predsjednik

22

55

Karan pobijedio na izborima: Slavlje na ulicama Banjaluke

22

40

Blanuša: Odnio bih pobjedu da nije bio političkih manipulacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner