Завршено бројање у једној општини: Ово су резултати

Извор:
СРНА
23.11.2025
20:11
Коментари:0
Бројање гласова на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у Источном Мостару је завршено.
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Карана побиједио је на пријевременим изборима у општини Источни Мостар, гдје је освојио 77 гласова, потврдио je за Срну предсједник Општинске изборне комисије Жељко Вујадиновић.
Кандидат СДС-а Бранко Блануша освојио је 15 гласова.
Један глас је био неважећи.
На пријевремене изборе у Источном Мостару изашла су 93 бирача што је 67,88 одсто.
Најновије
Најчитаније
23
31
23
18
23
07
22
55
22
40
Тренутно на програму