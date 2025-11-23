Logo

Завршено бројање у једној општини: Ово су резултати

Извор:

СРНА

23.11.2025

20:11

Коментари:

0
Фото: АТВ

Бројање гласова на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у Источном Мостару је завршено.

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Карана побиједио је на пријевременим изборима у општини Источни Мостар, гдје је освојио 77 гласова, потврдио je за Срну предсједник Општинске изборне комисије Жељко Вујадиновић.

Кандидат СДС-а Бранко Блануша освојио је 15 гласова.

Један глас је био неважећи.

На пријевремене изборе у Источном Мостару изашла су 93 бирача што је 67,88 одсто.

Пријевремени избори 2025

