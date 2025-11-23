Прво оглашавање СДС-а након затварања бирачких мјеста

Извор:
Излазности је доста мања него за локалне изборе 2024. године, рекао је СДС-ов Желимир Нешковић на конференцији за новинаре.
Добри су проценти у локалним заједницама гдје су на власти, рекао је Нешковић.
"Нема потребе да излазимо за сада са неким ширим информацијама, те ћемо причекати још неких сат времена када будемо имали конкретније информације", истиче Нешковић и додаје:
"Било је проблема, било је изборних нерегуларности. Правни тим СДС-а прати ситуацију".
