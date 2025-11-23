Logo

Прво оглашавање СДС-а након затварања бирачких мјеста

АТВ

23.11.2025

19:53

Прво оглашавање СДС-а након затварања бирачких мјеста
Фото: АТВ

Излазности је доста мања него за локалне изборе 2024. године, рекао је СДС-ов Желимир Нешковић на конференцији за новинаре.

Добри су проценти у локалним заједницама гдје су на власти, рекао је Нешковић.

"Нема потребе да излазимо за сада са неким ширим информацијама, те ћемо причекати још неких сат времена када будемо имали конкретније информације", истиче Нешковић и додаје:

"Било је проблема, било је изборних нерегуларности. Правни тим СДС-а прати ситуацију".

СДС

Пријевремени избори 2025

Бранко Блануша

