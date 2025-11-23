Малинић за АТВ: У Бањалуци гласање протекло уредно

Извор:
АТВ
23.11.2025
19:39
Гласање у Бањалуци је протекло у најбољем реду, потврдио је за АТВ предсједник Градске изборне комисије Дубравко Малинић.
Он је рекао да су до сада добили информацију да је 95 одсто изборних мјеста затворено на вријеме.
"Претпостављам да су сва мјеста затворена. Када кажем претпостављам, то је зато што говорим на основу информација које су званично пристигле. Само се чека потврда", рекао нам је он.
"Информације које ми имамо у ГИК-у јесу такве да нисмо имали проблема јер је гласање протекло у коректној атмосфери", закључио је Малинић.
