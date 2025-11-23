Logo

Јавни сервис Аустрије изнио нетачне информације о Синиши Карану, затражена исправка

Извор:

СРНА

23.11.2025

19:17

0
Фото: АТВ

Представништво Републике Српске у Аустрији затражило је исправку извјештаја јавног сервиса Аустрије - ОРФ о наводним америчким санкцијама против Синише Карана, истичући да је ријеч о нетачним и неутемељеним тврдњама.

Из Представништва наводе да је јутрос на сајту аустријског ОРФ-а у рубрици приче објављен чланак под насловом "Република Српска бира Додиковог насљедника", у којем је изнесено више нетачних тврдњи.

"У поднаслову `Каран под америчким санкцијама` садржана је тврдња да су против Синише Карана на снази америчке санкције. Ова тврдња је чињенично нетачна, неутемељена и противрјечи службеним публикацијама Министарства финансија САД", саопштено је из Представништва.

У саопштењу се истиче да ни листе америчке Канцеларије за контролу стране имовине (ОФАК) не садрже било какву назнаку да против Синише Карана постоје америчке санкције.

Избори, Република Српска 2025

Република Српска

ИЗБОРИ УЖИВО: Затворена биралишта у Српској

"Посебно се у ОФАК-овом ажурирању од 17. октобра Каран не наводи као лице које је на листи. Стога против Синише Карана не постоје никакве важеће америчке санкције. Он је због номиналног навођења у горе наведеном чланку директно и индивидуално погођен", тврде из Предсједништва.

У саопштењу се додаје да су чињенице које су тамо изнесене од великог значаја, јер доводе јавност до погрешних закључака и могу озбиљно да наруше његов углед у јавности.

"Нетачна тврдња да санкције САД остају на снази против Карана представља незакониту и клеветничку изјаву, и може знатно оштетити углед дотичне особе и институција Републике Српске", напомињу из Представништва.

Тражено је да ОРФ у складу са законом што прије објави деманти – уз позивање на оригинални чланак и на мјесту, у облику и домету који су садржински и значајно једнаки оригиналној објави.

Из Представништва Српске су затражили и информација о томе када и у ком облику ће деманти бити објављен, те навели да то мора бити учињено у року од пет радних дана од пријема.

Подсјећају да "ОФАК-ова објава од 17. октобра 2025. године представља најопсежније уклањање са листе у историји агенције".

"Преглед тренутне СДН листе и најновијег ОФАК-овог пописа јасно показује да Синиша Каран није нигд‌је наведен као тренутно санкционирана особа. Посебно, његово име се не спомиње у ажурирању ОФАК-а од 17. октобра", додаје се у саопштењу.

Синиша Каран

Аустрија

