Јавни сервис Аустрије изнио нетачне информације о Синиши Карану, затражена исправка

Извор:
СРНА
23.11.2025
19:17
Коментари:0
Представништво Републике Српске у Аустрији затражило је исправку извјештаја јавног сервиса Аустрије - ОРФ о наводним америчким санкцијама против Синише Карана, истичући да је ријеч о нетачним и неутемељеним тврдњама.
Из Представништва наводе да је јутрос на сајту аустријског ОРФ-а у рубрици приче објављен чланак под насловом "Република Српска бира Додиковог насљедника", у којем је изнесено више нетачних тврдњи.
"У поднаслову `Каран под америчким санкцијама` садржана је тврдња да су против Синише Карана на снази америчке санкције. Ова тврдња је чињенично нетачна, неутемељена и противрјечи службеним публикацијама Министарства финансија САД", саопштено је из Представништва.
У саопштењу се истиче да ни листе америчке Канцеларије за контролу стране имовине (ОФАК) не садрже било какву назнаку да против Синише Карана постоје америчке санкције.
Република Српска
ИЗБОРИ УЖИВО: Затворена биралишта у Српској
"Посебно се у ОФАК-овом ажурирању од 17. октобра Каран не наводи као лице које је на листи. Стога против Синише Карана не постоје никакве важеће америчке санкције. Он је због номиналног навођења у горе наведеном чланку директно и индивидуално погођен", тврде из Предсједништва.
У саопштењу се додаје да су чињенице које су тамо изнесене од великог значаја, јер доводе јавност до погрешних закључака и могу озбиљно да наруше његов углед у јавности.
"Нетачна тврдња да санкције САД остају на снази против Карана представља незакониту и клеветничку изјаву, и може знатно оштетити углед дотичне особе и институција Републике Српске", напомињу из Представништва.
Тражено је да ОРФ у складу са законом што прије објави деманти – уз позивање на оригинални чланак и на мјесту, у облику и домету који су садржински и значајно једнаки оригиналној објави.
Из Представништва Српске су затражили и информација о томе када и у ком облику ће деманти бити објављен, те навели да то мора бити учињено у року од пет радних дана од пријема.
Подсјећају да "ОФАК-ова објава од 17. октобра 2025. године представља најопсежније уклањање са листе у историји агенције".
"Преглед тренутне СДН листе и најновијег ОФАК-овог пописа јасно показује да Синиша Каран није нигдје наведен као тренутно санкционирана особа. Посебно, његово име се не спомиње у ажурирању ОФАК-а од 17. октобра", додаје се у саопштењу.
