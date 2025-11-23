Logo

ИЗБОРИ УЖИВО: Огласио се Додик

АТВ

23.11.2025

19:01

ИЗБОРИ УЖИВО: Огласио се Додик
Фото: АТВ

Биралишта у Републици Српској на пријевременим изборима за предсједника затворена су у 19 сати.

Право гласа у Републици Српској има 1.264.364 бирача.

На пријевременим изборима учествовало је 6 кандидата: Драган Ђокановић, Бранко Блануша, Синиша Каран, Никола Лазаревић, Игор Гашевић и Славко Драгичевић.

На нашем порталу уживо пратите дешавања након затварања бирачких мјеста:

22:15

Операција Шмит пропала

Стевандић јасно поручио

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Операција Шмит пропала

22:16

Прво обраћање Карана

побиједио је српски народ

Синиша Каран

Република Српска

Каран: По ко зна који пут, када је најтеже, побиједио је српски народ

22:03

Цвијановић одговорила Бабаљу

Блануша је изгубио

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић одговорила Бабаљу: Блануша је изгубио

22:02

Огласио се Додик

Лидер СНСД-а

Dodik Karan SNSD

Република Српска

Додик: Синиша Каран је побиједио!

21:57

Бабаљ позива пред Палату, пропали сценарио као и 2022. године

СДС

21:57

Милан Миличевић проговорио о резултатима пријевремених избора

Бивши предсједник СДС-а

milan milicevic

Република Српска

Милан Миличевић проговорио о резултатима пријевремених избора

21:31

СНСД прогласио побједу Синише Карана!

Радован Ковачевић

Најновија вијест

Република Српска

СНСД прогласио побједу Синише Карана!

21:30

Огласио се Драшко Станивуковић о изборима

Лидер ПДП-а

Драшко Станивуковић

Република Српска

Огласио се Драшко Станивуковић о изборима

21:26

Ово је разлика између Карана и Блануше

Огласио се СНСД

Избори, Република Српска 2025

Република Српска

Огласио се СНСД: Ово је разлика између Карана и Блануше

21:22

Ђурђевић: Нико у Бијељини неће побиједити са великом разликом

Изборни штаб СНСД-а

Александар Ђурђевић

Република Српска

Ђурђевић: Нико у Бијељини неће побиједити са великом разликом

21:21

Физички нападнут члан бирачког одбора у Брчком?

Инцидент

Избори-гласање

БиХ

Физички нападнут члан бирачког одбора у Брчком?

21:04

Побједа Синише Карана у Градишци

Подаци Изборног штаба

Синиша Каран

Република Српска

Побједа Синише Карана у Градишци

20:59

Каран однио побједу у Билећи

Изборни штаб СНСД-а

Избори, Херцеговина

Градови и општине

Каран однио побједу у Билећи

20:50

Каран побиједио у Невесињу

ОИК

Избори, Република Српска 2025

Република Српска

Каран побиједио у Невесињу

20:43

Ковачевић: Понављају најцрњи сценарио

Портпарол СНСД-а

опозиција

Република Српска

Ковачевић: Понављају најцрњи сценарио

20:34

Каран убједљиво води у Добоју

Јеринић објавио

Добој-СНСД

Република Српска

Каран убједљиво води у Добоју

20:32

Поново се огласио Ковачевић

Ковачевић: Предност Карана око 9.000 гласова, СДС бира мјеста гдје имају позитиван резултат

СНСД КАРАН БЛАНУША

Република Српска

Ковачевић: Предност Карана око 9.000 гласова, СДС бира мјеста гдје имају позитиван резултат

20:32

Побједа Синише Карана у још једној општини

Изборни штаб се огласио

СИниша Каран-23112025

Република Српска

Побједа Синише Карана у још једној општини

20:21

Нешковић: Предност Блануше у 11 локалних заједница преко 17.000 гласова

Огласили се из штаба СДС-а

Конференција СДС-а

Република Српска

Нешковић: Предност Блануше у 11 локалних заједница преко 17.000 гласова

20:16

Стигли нови резултати

Каран увећао предност

Синиша Каран-06112025

Република Српска

Стигли нови резултати: Каран увећао предност

20:11

Завршено бројање у једној општини: Ово су резултати

Ово су резултати

Избори, Република Српска 2025

Република Српска

Завршено бројање у једној општини: Ово су резултати

20:04

Огласио се МУП

Како је прошао изборни дан у Српској?

Избори-гласање

Друштво

Огласио се МУП: Како је прошао изборни дан у Српској?

19:56

Коначна излазност по градовима

У процентима

Избори, Република Српска 2025

Република Српска

Погледајте коначну излазност по градовима и општинама

19:53

Прво оглашавање СДС-а након затварања бирачких мјеста

Изборни штаб

СДС-Прес

Република Српска

Прво оглашавање СДС-а након затварања бирачких мјеста

19:39

Затворено 95 % бирачких мјеста у Бањалуци

Малинић потврдио за АТВ

Дубравко Малинић

Република Српска

Малинић за АТВ: У Бањалуци гласање протекло уредно

19:30

СНСД објавио нове резултате

Расте предност Синише Карана

каран резултати

Република Српска

Расте предност Синише Карана

19:21

СНСД објавио прве резултате

На 13.380 гласова Синиша Каран има освојених 5.060 гласова, док Бранко Блануша има 3.557.

избори резултат

Република Српска

Први резултати изборних штабова: Каран води

19.20

Прва конференција СНСД-а

Ковачевић: Врло брзо ћемо бити у прилици да прогласимо побједу

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Врло брзо ћемо бити у прилици да прогласимо побједу

Пријевремени избори 2025

