ИЗБОРИ УЖИВО: Огласио се Додик

Извор:
АТВ
23.11.2025
19:01
Коментари:0
Биралишта у Републици Српској на пријевременим изборима за предсједника затворена су у 19 сати.
Право гласа у Републици Српској има 1.264.364 бирача.
На пријевременим изборима учествовало је 6 кандидата: Драган Ђокановић, Бранко Блануша, Синиша Каран, Никола Лазаревић, Игор Гашевић и Славко Драгичевић.
На нашем порталу уживо пратите дешавања након затварања бирачких мјеста:
Република Српска
Стевандић: Операција Шмит пропала
Република Српска
Каран: По ко зна који пут, када је најтеже, побиједио је српски народ
Република Српска
Цвијановић одговорила Бабаљу: Блануша је изгубио
Република Српска
Додик: Синиша Каран је побиједио!
Република Српска
Милан Миличевић проговорио о резултатима пријевремених избора
Република Српска
СНСД прогласио побједу Синише Карана!
Република Српска
Огласио се Драшко Станивуковић о изборима
Република Српска
Огласио се СНСД: Ово је разлика између Карана и Блануше
Република Српска
Ђурђевић: Нико у Бијељини неће побиједити са великом разликом
БиХ
Физички нападнут члан бирачког одбора у Брчком?
Република Српска
Побједа Синише Карана у Градишци
Градови и општине
Каран однио побједу у Билећи
Република Српска
Каран побиједио у Невесињу
Република Српска
Ковачевић: Понављају најцрњи сценарио
Република Српска
Каран убједљиво води у Добоју
Република Српска
Ковачевић: Предност Карана око 9.000 гласова, СДС бира мјеста гдје имају позитиван резултат
Република Српска
Побједа Синише Карана у још једној општини
Република Српска
Нешковић: Предност Блануше у 11 локалних заједница преко 17.000 гласова
Република Српска
Стигли нови резултати: Каран увећао предност
Република Српска
Завршено бројање у једној општини: Ово су резултати
Друштво
Огласио се МУП: Како је прошао изборни дан у Српској?
Република Српска
Погледајте коначну излазност по градовима и општинама
Република Српска
Прво оглашавање СДС-а након затварања бирачких мјеста
Република Српска
Малинић за АТВ: У Бањалуци гласање протекло уредно
Република Српска
Расте предност Синише Карана
Република Српска
Први резултати изборних штабова: Каран води
Република Српска
Ковачевић: Врло брзо ћемо бити у прилици да прогласимо побједу
Најновије
Најчитаније
23
31
23
18
23
07
22
55
22
40
Тренутно на програму