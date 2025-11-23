Logo

Стигли нови резултати: Каран увећао предност

АТВ

23.11.2025

20:16

Након 47 одсто пребројаних гласова кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран има 89.859 гласова, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 80.874 гласа, саопштено је из СНСД-а.

У Републици Српској данас су одржани пријевремени предсједнички избори.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Врло брзо ћемо бити у прилици да прогласимо побједу

Синиша Каран

СНСД

Пријевремени избори 2025

