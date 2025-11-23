Стигли нови резултати: Каран увећао предност

Извор:
АТВ
23.11.2025
20:16
Коментари:1
Након 47 одсто пребројаних гласова кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран има 89.859 гласова, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 80.874 гласа, саопштено је из СНСД-а.
У Републици Српској данас су одржани пријевремени предсједнички избори.
