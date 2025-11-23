Погледајте коначну излазност по градовима и општинама

Извор:
АТВ
23.11.2025
19:54
У Републици Српској одржани су пријевремени избори на којој су грађани бирали предсједника, а излазност бирача је различита од општине до општине.
У наставку погледајте излазност по градовима и општинама
Челинац
На пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у Челинцу гласало је 6.292 бирача или 40,96 одсто од укупног брачког тијела, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Милан Пејановић.
Требиње
У Требињу су затворена сва бирачка мјеста, а на гласање на данашњим пријевременим изборима за предсједника Републике Српске је изашло 14.136 бирача или 44,06 одсто, речено је Срни у требињској Градској изборној комисији.
Билећа
У Билећи је гласало 4.494 гласача или 45,95 одсто и сва бирачка мјеста су затворена.
Гацко
У Гацку је на изборе изашло 3.511 бирача или 45,14 одсто.
Љубиње
У Љубињу је гласало 1.393 бирача или 46,29 одсто.
Берковићи
У Берковићима је гласало 57 одсто бирача.
Козарска Дубица
Сва бирачка мјеста у Козарској Дубици су затворена у 19.00 часова, а изласност је на пријевременим предсједничким изборима била 34,81 одсто.
Осмаци
Сва бирачка мјеста на подручју општине Осмаци затворена су на вријеме, а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске гласало је 1.335 бирача или 31,51 одсто од укупно регистрованих 3.601, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Владо Капур.
Нови Град
На пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у основној изборној јединици Нови Град гласало је 8.160 бирача или 31,78 одсто.
Источно Ново Сарајево
Редовна бирачка мјеста у општини Источно Ново Сарајево затворена су у 19.00 часова, а право гласа на пријевременим предсједничким изборима искористило је 5.166 бирача или 42,65 одсто.
Рогатица
У општини Рогатица излазност на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске била је 49,65, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Неда Обрадовић.
Костајница
На подручју општине Костајница гласао је 1.771 бирач или 36,17 одсто од укупног броја уписаних у бирачки списак, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Свјетлана Бајалица.
Милићи
У Милићима су сва бирачка мјеста затворена у 19.00 часова, а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске гласао је 3.281 гласач или 40,24 одсто, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Мирко Савић.
Крупа на Уни
На пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у основној изборној јединици Крупа на Уни гласало је 300 бирача или 18,37 одсто од укупно 1.633 бирача са правом гласа.
Угљевик
У Угљевику је на пријевременим предсједничким изборима гласало 47,11 одсто.
Лопаре
У Лопарама је излазност 39,33 одсто, речено је Срни у општинској изборној комисији.
Хан Пијесак
У општини Хан Пијесак излазност бирача на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској била је 42,06 одсто, изјавила је предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Јела Јосић.
Дринић
У Дринићу у 19 часова затворена су бирачка мјеста, а право гласа искористила су 283 становника или 24,4 одсто уписаних у бирачки списак, рекао је предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Бојан Ћулибрк.
Кнежево
Бирачка мјеста у Кнежеву су затворена, а право гласа искористило је 2.787 гласача или 31,62 одсто, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије Будимир Дукић.
Петрово
На пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у Петрову данас је гласало 31,4 одсто грађана, речено је из Општинске изборне комисије /ОИК/.
Бијељина
У Бијељини је до 19 часова на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске гласало 36,33 одсто бирача или 40.062 грађана са правом гласа, рекла је предсједник Градске изборне комисије Дијана Савић Божић.
Купрес
На пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у општини Купрес гласало је 103 бирача или 33,99 одсто од укупног бирачког тијела, изјавила је предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Ана Ждеро.
