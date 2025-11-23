Први резултати изборних штабова: Каран води са 6.660 гласова

Изборни штаб СНСД-а саопштио је да на основу 24,17 одсто обрађених гласова њихов кандидат Синиша Каран је освојио 36.002 гласа.

19:17: На 13.380 гласова Синиша Каран има освојених 5.060 гласова, док Бранко Блануша има 3.557.

Република Српска Ковачевић: Врло брзо ћемо бити у прилици да прогласимо побједу

19:22 Према новим пројекцијама на 14.64 одсто обрађених гласова кандидат СНСД-а Синиша Каран има освојених 20.244 док СДС-ов кандидат Бранко Блануша има 17.246.

19:39 На основу 39.28 одсто обрађених бирачких мјеста кандидат СНСД-а Синиша Каран води са 69.153 освојених гласова, а кандидат СДС-а Бранко Блануша има 62.493 гласова.

20:10 Како је саопштио СДС, њихов кандидат у Бијељини на 75 одсто обрађених гласова има предност од 54 одсто, док кандидат СНСД-а Синиша Каран има 44 одсто освојених гласова. Тачне бројке још увијек нису познате.