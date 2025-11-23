Logo

Први резултати изборних штабова: Каран води са 6.660 гласова

Извор:

АТВ

23.11.2025

19:22

Коментари:

4
Први резултати изборних штабова: Каран води са 6.660 гласова
Фото: ATV

Изборни штаб СНСД-а саопштио је да на основу 24,17 одсто обрађених гласова њихов кандидат Синиша Каран је освојио 36.002 гласа.

19:30Расте предност Синише Карана

каран резултати

Република Српска

Расте предност Синише Карана

19:17: На 13.380 гласова Синиша Каран има освојених 5.060 гласова, док Бранко Блануша има 3.557.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Врло брзо ћемо бити у прилици да прогласимо побједу

19:22 Према новим пројекцијама на 14.64 одсто обрађених гласова кандидат СНСД-а Синиша Каран има освојених 20.244 док СДС-ов кандидат Бранко Блануша има 17.246.

19:39 На основу 39.28 одсто обрађених бирачких мјеста кандидат СНСД-а Синиша Каран води са 69.153 освојених гласова, а кандидат СДС-а Бранко Блануша има 62.493 гласова.

20:10 Како је саопштио СДС, њихов кандидат у Бијељини на 75 одсто обрађених гласова има предност од 54 одсто, док кандидат СНСД-а Синиша Каран има 44 одсто освојених гласова. Тачне бројке још увијек нису познате.

Подијели:

Тагови:

Пријевремени избори 2025

Синиша Каран

Бранко Блануша

Коментари (4)
Large banner

Више из рубрике

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Врло брзо ћемо бити у прилици да прогласимо побједу

4 ч

0
Јавни сервис Аустрије изнио нетачне информације о Синиши Карану, затражена исправка

Република Српска

Јавни сервис Аустрије изнио нетачне информације о Синиши Карану, затражена исправка

4 ч

0
ИЗБОРИ УЖИВО: Огласио се Додик

Република Српска

ИЗБОРИ УЖИВО: Огласио се Додик

4 ч

0
Огласио се МУП Српске: Пријављен инцидент

Република Српска

Огласио се МУП Српске: Пријављен инцидент

7 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

31

Цвијановић: Велика побједа Српске, Карана и наше политичке породице предвођене Додиком

23

18

Централне вијести, 23.11.2025.

23

07

ЦИК објавио прве резултате: Каран предсједник

22

55

Каран побиједио на изборима: Славље на улицама Бањалуке

22

40

Блануша: Однио бих побједу да није био политичких манипулација

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner