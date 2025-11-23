Ковачевић: Врло брзо ћемо бити у прилици да прогласимо побједу

Извор:
23.11.2025
19:19
Врло брзо ћемо бити у прилици да прогласимо побједу, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић на конференцији за новинаре.
"Имамо само један циклус гласова. Бројање ће ићи брже. Грађани су 2022. свој глас дали мандат Милораду Додику на четири године. Вољом Шмита и Сарајева је тај мандат одузет, зато смо данас на овим изборима бранили то", рекао је Ковачевић и додао:
"Ова кампања је била фер и коректно, грађанима смо објаснили шта се десило, а то да је странац отео мандат од народа."
