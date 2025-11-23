Logo

Погледајте излазност на изборима у Српској до 15 часова

23.11.2025

15:45

Излазност на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској измјерена је до 15 часова.

Бањалука

На подручју Бањалуке гласало је 28,59 одсто бирач.

Он је навео да се гласање одвија несметано и да ГИК није примила ни један приговор са бирачких мјеста.

- Мобилни тимови су на терену, неки су завршили посао и вратили материјал, а неки још раде - рекао је Малинић.

Лакташи

У Лакташима је гласало 35,8 одсто од 33.626 регистрованих бирача за пријевремене предсједничке изборе.

Кнежево

На подручју општине Кнежево гласало је 22,62 одсто од укупног броја бирача регистрованих у овој општини за пријевремене предсједничке изборе.

Челинац

У Челинцу је гласало 30,35 одсто бирача од укупно 15.382 са правом гласа.

Купрес

У општини Купрес на пријевременим предсједничким изборима гласало је 30 одсто од укупно 303 уписана бирача.

Мркоњић Град

У општини Мркоњић Град гласало је 4.760 бирача или 27,65 одсто од уписаних у бирачки списак.

Шипово

У Шипову је гласало 2.523 бирача или 24,44 одсто, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије Вида Ракита.

Крупа на Уни

На пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у Крупи на Уни је изашло 212 бирача или 12,98 одсто.

Језеро

У општини Језеро излазност на пријевремене предсједничке изборе у Републици Српској била је 29,2 одсто.

Шековићи

На пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у општини Шековићи до 15.00 часова гласало је 2.067 бирача или 27,72 одсто.

Вишеград

На пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској у Вишеграду је гласало 3.370 бирача или 33,66 одсто, саопштено је из Општинске изборне комисије.

Рудо

У Рудом су на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској гласала 1.592 бирача или 20,08 одсто уписаних у бирачки списак.

Ново Горажде

У Новом Горажду до 15.00 часова је на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској гласало 518 бирача или 33,31 одсто бирача са правом гласа, подаци су Општинске изборне комисије.

Рибник

У Рибнику је гласало 1.825 бирача или 30,74 одсто од укупног броја регистрованих.

Власеница

На пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у општини Власеница гласала су 3.242 бирача или 34,86 одсто.

Лопаре

На подручју Лопара гласало је 31,54 одсто бирача са правом гласа за пријевремене предсједничке изборе у Републици Српској.

Источни Мостар

У општини Источни Мостар на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске гласала су 52 бирача или 37,96 одсто од укупног броја уписаних у бирачки списак.

Фоча

У Фочи је право гласа искористило 29 одсто бирача, односно 4.860 од 16.241 уписаног бирача, речено је Срни у Општинској изборној комисији.

Угљевик

У Угљевику је гласало 34,35 одсто бирача, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије Нермина Ахметовић.

Трново

У општини Трново гласало је 41,61 одсто бирача, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисиј Јелена Шиповац.

Зворник

На подручју Зворника на пријевременим предсједником изборима гласало је 13.800 бирача или 26,04 одсто.

Милићи

У Милићима је гласао 2.451 бирач или 30,06 одсто од укупно регистрованих.

Теслић

На пријевременим изборима за предсједника Републике Српске у Теслићу је гласало 8.944 бирача, односно 21 одсто са правом гласа, речено је Срни из Градске изборне комисије.

Сва бирачка мјеста сада имају струју.

Рогатица

У општини Рогатица су на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске гласала 3.144 бирача или 36,23 одсто уписаних у бирачки списак.

Осмаци

На пријевременим изборима за предсједника Републике Српске на подручју општине Осмаци гласало је 806 бирача или 22 одсто од укупног броја са правом гласа.

Бијељина

У Бијељини је гласало 26,55 одсто бирача уписаних у бирачки списак, што је мање него на изборима прошле године када је у исто вријеме излазност била 39 одсто, изјавила је предсједник Градске изборне комисије Дијана Савић Божић.

- Све протиче мирно, до сада није био ниједан приговор ГИК-у за провођење избора - истакла је Божићева.

Она каже да је очекивала већу излазност на изборе.

Костајница

На подручју општине Костајницагласало је 1.288 бирача или 26,31 одсто од укупног броја уписаних у бирачки списак за пријевремене изборе за предсједника Српске.

Србац

У општини Србац гласало је 5.598 бирача или око 32 одсто уписаних у бирачки списак, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије Душко Митрић.

Према његовим ријечима, изборни дан протиче мирно и без приговора.

- Највећа излазност у србачкој општини је у селима Бардача, Кладари и Гламочани, те у Дому културе Србац, док је најмање бирача своје право искористило у селима Горња Лепеница, Кобаш и на гласачком мјесту Стирокарт два - навео је Митрић.

Дервента

До 15.00 часова, на редовним бирачким мјестима гласао је 5071 гласач, односно 16,98 одсто.

Наредни пресјек стања очекује се око 19.00 часова, о чему ће јавност бити благовремено обавјештена, саопштено је из Градске изборне комисије.

Градишка

На пријевременим изборима за предсједника Републике Српске на подручју Градишке гласало је 12.049 бирача или 21,95 одсто од уписаних у бирачки списак, потврдио је предсједник Градске изборне комисији Бранислав Радиновић.

Козарска Дубица

У Козарској Дубици на пријевременим предсједником изборима гласало је 5.466 бирача или 24,16 одсто укупсаних у бирачки списак.

Братунац

У општини Братунац гласало је 3.205 бирача или 17,99 одсто од укупно 19.128 уписаних у бирачки.

Источни Стари Град

У општини Источни Стари Град на пријевременим изборима гласало је 30,6 одсто регистрованих бирача, потврдио је за АТВ предсједник Општинске изборне комисије Немања Николић.

Калиновик

У општини Калиновик су гласала 702 бирача или 41 одсто уписаних у бирачки списак, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије Марко Бозало.

Оштра Лука

У Оштрој Луци је за предсједника Републике Српске гласало 725 грађана или 17,6 одсто уписаних у бирачки списак, изјавила је предсједник Општинске изборне комисије Ивана Ђукић.

Она је навела да гласање протиче без већих проблема, али да су три бирачка мјеста и даље без струје.

Источно Ново Сарајево

У Источном Новом Сарајеву гласало је 3.614 бирача, односно 29,84 одсто од укупног броја регистрованих, рекла је предсједник Општинске изборне комисије Мира Шкрба Томић.

Хан Пијесак

У општини Хан Пијесак гласао је 1.301 бирач или 43 одсто од укупног броја регистрованих за пријевремене предсједничке изборе у Српској.

Шамац

На подручју Шамца гласало је 3.800 или 25,23 одсто бирача са правом гласа, рекла је предсједник Општинске изборне комисије Шамац Ружица Мокрић.

Највећа излазност до сада била је у мјесној заједници Шкарић - 48,91 одсто, а најмања на бирачком мјесту Обудовац два, гдје је изашао само један гласач.

Приједор

У Приједору је гласало 15.698 грађана или 18,35 одсто уписаних у бирачки списак, изјавио је предсједник Градске изборне комисије Жељко Шкондрић.

Он је навео да је највећа излазност у Доњој Драготињи - 36,7 одсто, а најмања на једном бирачком мјесту на Хамбаринама - 1,24 одсто гдје је изашло седам бирача.

Шкондрић је додао да су добили увјеравања од "Електродистрибуције" да ће од мрака, односно за неких сат времена, успоставити електроснабдијевање у Камичанима и Бабићима.

Према његовим ријечима, гласање протиче без сметњи и да нема гужви на бирачким мјестима.

Нови Град

На подручју Новог Града гласало је 5.986 бирача или 23,32 одсто од укупног броја уписаних у бирачки списак.

Петрово

У Петрову је гласало 23,2 одсто уписаних бирача, а у Станарима 23,6 одсто, речено је у општинским изборним комисијама.

Добој

Излазност, на подручју града Добој је 30 одсто, саопштено је из Градске изборне комисије.

До 15.00 часова, на подручју града гласало је 5.071 гласач, односно 16,98 одсто.

Пале

На Палама је гласало 30 одсто бирача, односно 5.959 од укупно 19.970 регистрованих за пријевремене предсједничке изборе у Републици Српској.

Прњавор

У Прњавору је гласало 7.156 лица или 18,17 одсто од укупног броја регистрованих, потврђено је из Градске изборне комисије Прњавор.

Највећа излазност забиљежена је на бирачким мјестима у Основној школи "Никола Тесла" у Прњавору, Кокорима и Поточанима.

Соколац

У општини Соколац гласало је 33,24 одсто бирача од укупно регистрованих 10.394.

Источна Илиџа

На бирачким мјестима у општини Источна Илиџа гласало је 5.313 бирача или 38,83 одсто уписаних у бирачки списак, рекао је за АТВ предсједник Општинске изборне комисије Александар Ристић.

Петровац/Дринић

У Петровцу/Дринићу гласао је 191 грађанин или 16,47 одсто уписаних у бирачки списак.

Сребреница

У општини Сребреница изашло је 1.770 бирача или 14,61 одсто од 12.864 регистрованих, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије Љиљана Стевановић.

Излазност у Херцеговини

У Требињу је гласало 10.991 грађанин или 34,26 одсто, док је у Гацку гласао 2.426 бирач, односно 31,19 одсто.

У Билећи је гласао 2.971 бирач, што је 30,38 одсто. У Невесињу 29,56 одсто или 3.306 бирача док је у Љубињу гласало 989 бирача, односно 32,86 одсто.

У Берковићима је гласало 646 бирача, односно 42 одсто уписаних у бирачки списак.

