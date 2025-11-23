Погледајте излазност на изборима у Српској до 15 часова

Izlaznost u 15h

U Trebinju je glasalo 10.991 građanin ili 34,26%.

U Gacku 31,19 % odnosno 2.426.

U Bileći 2.971 birač, što je 30,38 %.

U Nevesinju 29,56 % ili 3.306.

U Ljubinju 989 birača, odnosno 32,86%

U Berkovićima 646 birača, odnosno 42 %

Glasanje mirno protiče.