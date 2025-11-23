Logo

Каран убједљиво води у Добоју

Извор:

АТВ

23.11.2025

20:34

Коментари:

0
Каран убједљиво води у Добоју
Фото: АТВ

У Добоју остварена је убједљива побједа СНСД-овог кандидата Синише Карана, поручио је СНСД-ов Борис Јеринић.

"Желим да се захвалим свима који су данас своје грађанско право испунили и дали увјерљиву подршку", рекао је Борис Јеринић градоначелник Добоја.

Кандидат СНСД-а Синиша Краран у Шешлијама добио је 63, док је СДС-ов Бранко Блануша добио 4 гласа.

У Мајавици Синиша Каран добио је 220, Бранко Блануша 5 гласова. У Кожухама Каран је добио 524, док је Блануша добио 66 гласова. Опсине су Карану дале 195 гласова, а Блануши 5 гласова. У Придјелу Каран је оставио 451, Блануша 38 гласова, рекао је Јеринић.

Из Главног одбора СНСД-а у Добоју поручују да су избори били наметнути, као и да је ово побједа српског народа.

Добој је подршком кандидату СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиши Карану показао да не дозвољава да му други намећу мишљење и да се иживљавају над легитимно изабраним представницима институцијама Српске, изјавила је потпредсједник СНСД-а Сања Вулић.

Вулићева је истакла да је политика СНСД препозната код грађана јер су њени чланови на терену и разговарају са њима о свим проблемима.

Она је нагласила да је Република Српска отвореног срца за све народе, а не као што је то случај у Федерацији БиХ, те да Српска неће давати своје ресурсе под концесију страним колонизаторима.

Подијели:

Тагови:

Синиша Каран

Република Српска

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Конференција СДС-а

Република Српска

Нешковић: Предност Блануше у 11 локалних заједница преко 17.000 гласова

3 ч

0
Стигли нови резултати: Каран увећао предност

Република Српска

Стигли нови резултати: Каран увећао предност

3 ч

1
Завршено бројање у једној општини: Ово су резултати

Република Српска

Завршено бројање у једној општини: Ово су резултати

3 ч

0
Асренал декласирао Тотенхем

Фудбал

Асренал декласирао Тотенхем

3 ч

0

Више из рубрике

Синиша Каран на гласању

Република Српска

Побједа Синише Карана у још једној општини

3 ч

0
Ковачевић: Предност Карана око 9.000 гласова, СДС бира мјеста гдје имају позитиван резултат

Република Српска

Ковачевић: Предност Карана око 9.000 гласова, СДС бира мјеста гдје имају позитиван резултат

3 ч

1
Конференција СДС-а

Република Српска

Нешковић: Предност Блануше у 11 локалних заједница преко 17.000 гласова

3 ч

0
Стигли нови резултати: Каран увећао предност

Република Српска

Стигли нови резултати: Каран увећао предност

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

31

Цвијановић: Велика побједа Српске, Карана и наше политичке породице предвођене Додиком

23

18

Централне вијести, 23.11.2025.

23

07

ЦИК објавио прве резултате: Каран предсједник

22

55

Каран побиједио на изборима: Славље на улицама Бањалуке

22

40

Блануша: Однио бих побједу да није био политичких манипулација

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner