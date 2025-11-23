Каран убједљиво води у Добоју

Извор:
У Добоју остварена је убједљива побједа СНСД-овог кандидата Синише Карана, поручио је СНСД-ов Борис Јеринић.
"Желим да се захвалим свима који су данас своје грађанско право испунили и дали увјерљиву подршку", рекао је Борис Јеринић градоначелник Добоја.
Кандидат СНСД-а Синиша Краран у Шешлијама добио је 63, док је СДС-ов Бранко Блануша добио 4 гласа.
У Мајавици Синиша Каран добио је 220, Бранко Блануша 5 гласова. У Кожухама Каран је добио 524, док је Блануша добио 66 гласова. Опсине су Карану дале 195 гласова, а Блануши 5 гласова. У Придјелу Каран је оставио 451, Блануша 38 гласова, рекао је Јеринић.
Из Главног одбора СНСД-а у Добоју поручују да су избори били наметнути, као и да је ово побједа српског народа.
Добој је подршком кандидату СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиши Карану показао да не дозвољава да му други намећу мишљење и да се иживљавају над легитимно изабраним представницима институцијама Српске, изјавила је потпредсједник СНСД-а Сања Вулић.
Вулићева је истакла да је политика СНСД препозната код грађана јер су њени чланови на терену и разговарају са њима о свим проблемима.
Она је нагласила да је Република Српска отвореног срца за све народе, а не као што је то случај у Федерацији БиХ, те да Српска неће давати своје ресурсе под концесију страним колонизаторима.
