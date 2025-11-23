Logo

Нешковић: Предност Блануше у 11 локалних заједница преко 17.000 гласова

АТВ

23.11.2025

20:21

Конференција СДС-а
На основу пристиглих резултата први трендови су били јако позитивни за Бранка Бланушу, а оно што смо добили у посљедњих пола сата су још бољи трендови.

Рекао је ово на конференцији СДС-а Желимир Нешковић.

"У 11 локалних заједница предност Блануше је реко 17 хиљада", рекао је он.

Како тврди у Бањалуци за сада Блануша има предност изнад 6 хиљада, Бијељини 2 хиљаде, Теслићу 2.000, Лопарама 1.300, у Модричи 1.700, Источној Илиџи 1.400, Угљевику преко 400 гласова, Прњавору преко 1.000 гласова...

Пријевремени избори 2025

