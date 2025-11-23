Ковачевић: Предност Карана око 9.000 гласова, СДС бира мјеста гдје имају позитиван резултат

Извор:
АТВ
23.11.2025
20:32
Коментари:1
На основу 76,75 одсто обрађених бирачких мјеста, наш кандидат Синиша Каран има око 9.000 гласова више од СДС-овог Бранка Блануше, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"То је без иједног резултата из Добоја", рекао је Ковачевић.
"Погледали смо прес СДС-а и видимо да се тај најцрњи сценарио понавља. Селективно бирају мјеста гдје имају позитиван резултат. Очигледно је да имају неки договор са Шмитом и да наглашавају само неколико позитивних резултата који имају. Све указује да је Синиша Каран нови предсједник, а ми смо озбиљни и сачекаћемо са проглашењем побједе", рекао је Ковачевић.
