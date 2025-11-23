Logo

Ковачевић: Предност Карана око 9.000 гласова, СДС бира мјеста гдје имају позитиван резултат

Извор:

АТВ

23.11.2025

20:32

Коментари:

1
Ковачевић: Предност Карана око 9.000 гласова, СДС бира мјеста гдје имају позитиван резултат
Фото: АТВ

На основу 76,75 одсто обрађених бирачких мјеста, наш кандидат Синиша Каран има око 9.000 гласова више од СДС-овог Бранка Блануше, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"То је без иједног резултата из Добоја", рекао је Ковачевић.

"Погледали смо прес СДС-а и видимо да се тај најцрњи сценарио понавља. Селективно бирају мјеста гдје имају позитиван резултат. Очигледно је да имају неки договор са Шмитом и да наглашавају само неколико позитивних резултата који имају. Све указује да је Синиша Каран нови предсједник, а ми смо озбиљни и сачекаћемо са проглашењем побједе", рекао је Ковачевић.

Подијели:

Тагови:

Радован Ковачевић

Пријевремени избори 2025

СНСД

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Побједа Синише Карана у Требињу

Република Српска

Побједа Синише Карана у Требињу

3 ч

4
Конференција СДС-а

Република Српска

Нешковић: Предност Блануше у 11 локалних заједница преко 17.000 гласова

3 ч

0
Огласио се МУП: Како је прошао изборни дан у Српској?

Друштво

Огласио се МУП: Како је прошао изборни дан у Српској?

3 ч

0
Први резултати изборних штабова: Каран води са 6.660 гласова

Република Српска

Први резултати изборних штабова: Каран води са 6.660 гласова

4 ч

4

Више из рубрике

Синиша Каран на гласању

Република Српска

Побједа Синише Карана у још једној општини

3 ч

0
Конференција СДС-а

Република Српска

Нешковић: Предност Блануше у 11 локалних заједница преко 17.000 гласова

3 ч

0
Стигли нови резултати: Каран увећао предност

Република Српска

Стигли нови резултати: Каран увећао предност

3 ч

1
Завршено бројање у једној општини: Ово су резултати

Република Српска

Завршено бројање у једној општини: Ово су резултати

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

31

Цвијановић: Велика побједа Српске, Карана и наше политичке породице предвођене Додиком

23

18

Централне вијести, 23.11.2025.

23

07

ЦИК објавио прве резултате: Каран предсједник

22

55

Каран побиједио на изборима: Славље на улицама Бањалуке

22

40

Блануша: Однио бих побједу да није био политичких манипулација

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner