Побједа Синише Карана у још једној општини

Извор:

СРНА

23.11.2025

20:32

Коментари:

0
Синиша Каран на гласању
Фото: АТВ БЛ

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Карана побиједио је на пријевременим изборима у општини Брод са освојених 2.160 гласова, речено је Срни у Општинском одбору СНСД-а Брод.

Кандидат СДС-а Бранко Блануша освојио је 1.764 гласа.

Општински одбор СНСД-а Брод прогласио је побједу први пут од 2010. године.

Пријевремени избори 2025

Синиша Каран

Бранко Блануша

23

31

Цвијановић: Велика побједа Српске, Карана и наше политичке породице предвођене Додиком

23

18

Централне вијести, 23.11.2025.

23

07

ЦИК објавио прве резултате: Каран предсједник

22

55

Каран побиједио на изборима: Славље на улицама Бањалуке

22

40

Блануша: Однио бих побједу да није био политичких манипулација

