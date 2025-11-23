Побједа Синише Карана у још једној општини

Извор:
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Карана побиједио је на пријевременим изборима у општини Брод са освојених 2.160 гласова, речено је Срни у Општинском одбору СНСД-а Брод.
Кандидат СДС-а Бранко Блануша освојио је 1.764 гласа.
Општински одбор СНСД-а Брод прогласио је побједу први пут од 2010. године.
