Logo

Асренал декласирао Тотенхем

23.11.2025

20:10

Коментари:

0
Асренал декласирао Тотенхем
Фото: Tanjug/AP/Frank Augstein

Фудбалери Арсенала су предвођени Ереречијем Езеом убједљиво данас савладали Тотенхем резултатом 4:1 у мечу 12. кола енглеске Премијер лиге

Арсенал је први са 29 бодова, шест више од Челсија, коме гостује сљедећег викенда. Тотенхем је девети са 18 бодова.

Леандро Тросар је довео "тобџије" у вођство у 36. минуту, а пет минута касније предност је дуплирао Еберечи Езе.

Управо је Езе у 46. минуту повећао на 3:0. На 3:1 смањио је Ришарлисон у 56. минуту, лобовао је голмана Арсенала ударцем са више од 40 метара.

Езе је хет-трик комплетирао у 76. минуту, преноси Тан‌југ.

Подијели:

Тагови:

Arsenal

Engleska

Totenhem

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Борац савладао Широки Бријег

Фудбал

Борац савладао Широки Бријег

4 ч

0
Влаховић поново на мети напада

Фудбал

Влаховић поново на мети напада

15 ч

0
Душан Влаховић

Фудбал

Скандал у Италији: Прекинут меч због Влаховића

1 д

0
Сњежне падавине одгодиле утакмицу Лакташа и Омарске: Познат нови термин

Фудбал

Сњежне падавине одгодиле утакмицу Лакташа и Омарске: Познат нови термин

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

31

Цвијановић: Велика побједа Српске, Карана и наше политичке породице предвођене Додиком

23

18

Централне вијести, 23.11.2025.

23

07

ЦИК објавио прве резултате: Каран предсједник

22

55

Каран побиједио на изборима: Славље на улицама Бањалуке

22

40

Блануша: Однио бих побједу да није био политичких манипулација

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner