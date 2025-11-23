Асренал декласирао Тотенхем

23.11.2025
Фудбалери Арсенала су предвођени Ереречијем Езеом убједљиво данас савладали Тотенхем резултатом 4:1 у мечу 12. кола енглеске Премијер лиге
Арсенал је први са 29 бодова, шест више од Челсија, коме гостује сљедећег викенда. Тотенхем је девети са 18 бодова.
Леандро Тросар је довео "тобџије" у вођство у 36. минуту, а пет минута касније предност је дуплирао Еберечи Езе.
Управо је Езе у 46. минуту повећао на 3:0. На 3:1 смањио је Ришарлисон у 56. минуту, лобовао је голмана Арсенала ударцем са више од 40 метара.
Езе је хет-трик комплетирао у 76. минуту, преноси Танјуг.
