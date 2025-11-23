Logo

Борац савладао Широки Бријег

Борац савладао Широки Бријег
Фото: АТВ

Фудбалери Борца савладали су Широки Бријег на "Пецари" резултатом 2:1 у оквиру 15. кола Премијер лиге БиХ. Јунак је Амер Хирош који је петом минуту судијске надокнаде постигао одлучујући погодак.

Имали су "црвено-плави" више од игре у првом полувремену, због офсајда је поништен и гол Луки Јуричићу, али није било промјене резултата. Широки боље отвара друго полувријеме и преко Мате Станића у 51. минуту постиже водећи погодак. Чинило се да Борац иде ка још једном киксу у шампионату, али у 79. минуту досуђен је пенал након играња руком у казненом простору домаћих.

Јосиповић је одбранио ударац Јуричића, али на одбијену лопту натрчао је Срђан Граховац који је поравнао резултат. Пуни плијен екипи Винка Мариновића доноси Хирош дубоко у судијској надокнади за 12. узастопну побједу Борца против Широког у првенству. На табели је водећи Зрињски са 33 бода, црвено-плави имају два бода мање.

избори резултат

Република Српска

Први резултати изборних штабова: Каран води

"Мислим да смо добро одиграли прво полувријеме, имали смо доста прилика, али нисмо постигли гол. У другом полувремену Широки је дошао до гола након наше грешке, послије је било јако тешко. Честитке мојим играчима који су смогли снаге да дођу до преокрета. За нас је ово веома важан тријумф. Ово је већ друга или трећа утакмица коју побјеђујемо у самом финишу и то показује карактер који посједујемо", рекао је тренер ФК Борац Винко Мариновић.

Наредни противник фудбалерима Борца је екипа Жељезничара идућег викенда.

