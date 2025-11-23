Logo

Бивши директор РТЦГ погинуо у тешкој саобраћајној несрећи

23.11.2025

19:16

Бивши директор РТЦГ погинуо у тешкој саобраћајној несрећи
Фото: Printscreen/ TV Nikšić

Бивши генерални директор Радио Телевизије Црне Горе (РТЦГ), Божидар Шундић (70), погинуо је данас у саобраћајној несрећи код Никшића.

Аутомобил којим је управљао Шундић слетио је с пута, потврђено је из полиције.

Из полицијских извора наводе да се узрок несреће још увијек утврђује, а истрага је у току.

Божидар Шундић рођен је 1955. године у Никшићу. Био је дипломирани инжењер, дугогодишњи новинар и уредник више црногорских медија. На челу РТЦГ био је од 2018. до 2021. године.

Такође је обављао функцију директора Другог програма Радија Црне Горе (Радио 98), а раније је био директор и главни уредник РТВ Атлас, РТВ Елмаг и ТВ Пинк М.

