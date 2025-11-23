Бивши директор РТЦГ погинуо у тешкој саобраћајној несрећи

23.11.2025
19:16
Коментари:0
Бивши генерални директор Радио Телевизије Црне Горе (РТЦГ), Божидар Шундић (70), погинуо је данас у саобраћајној несрећи код Никшића.
Аутомобил којим је управљао Шундић слетио је с пута, потврђено је из полиције.
Из полицијских извора наводе да се узрок несреће још увијек утврђује, а истрага је у току.
Божидар Шундић рођен је 1955. године у Никшићу. Био је дипломирани инжењер, дугогодишњи новинар и уредник више црногорских медија. На челу РТЦГ био је од 2018. до 2021. године.
Такође је обављао функцију директора Другог програма Радија Црне Горе (Радио 98), а раније је био директор и главни уредник РТВ Атлас, РТВ Елмаг и ТВ Пинк М.
