Birači glasaju i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH

Birači sa pravom glasa, njih 258 glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u Minhenu, Berlinu, Beču i Beogradu.
U Ambasadi BiH u Beogradu jutros je otvoreno glasačko mjesto na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.
Predsjednik Biračkog odbora Oliver Mićić rekao je da glasanje protiče regularno.
Glasačko mjesto u Ambasadi BiH u Beogradu biće otvoreno do 19.00 časova, a na biračkom spisku je 68 osoba sa pravom glasa.
