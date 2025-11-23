Logo

Birači glasaju i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH

23.11.2025

14:23

Бирачи гласају и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ
Birači sa pravom glasa, njih 258 glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u Minhenu, Berlinu, Beču i Beogradu.

U Ambasadi BiH u Beogradu jutros je otvoreno glasačko mjesto na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

хладноћа

Predsjednik Biračkog odbora Oliver Mićić rekao je da glasanje protiče regularno.

Glasačko mjesto u Ambasadi BiH u Beogradu biće otvoreno do 19.00 časova, a na biračkom spisku je 68 osoba sa pravom glasa.

Prijevremeni izbori 2025

