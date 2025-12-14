Logo
Tri horoskopska znaka sa najjačom intuicijom

14.12.2025

15:24

Три хороскопска знака са најјачом интуицијом
Foto: Pexels

U astrologiji, intuicija se često povezuje sa emocionalnom inteligencijom, unutrašnjim osjećajem i sposobnošću prepoznavanja skrivenih namjera.

Ljudi sa jakom intuicijom često donose odluke na osnovu utisaka koje nije moguće lako objasniti logikom. Takav unutrašnji kompas im pomaže da se snađu u odnosima, ali i da izbjegnu situacije koje im ne donose dobro. U astrologiji se vjeruje da su neki horoskopski znaci prirodno osjetljiviji na energiju drugih ljudi. Upravo zato ih je teško prevariti ili dugo sakriti nešto od njih.

Rak

Ljudi rođeni u znaku Raka poznati su po svojoj snažnoj emocionalnoj percepciji i izoštrenom osjećaju za raspoloženje drugih. Često prepoznaju promjene u ponašanju drugih prije nego što postanu očigledne. Njihova intuicija se zasniva na dubokoj vezi sa emocijama, kako svojim tako i tuđim.

kusturica

Scena

Kusturica: Nisam istisnut iz Andrićgrada, ne napuštam Srbiju

Teško im je da nešto „prodaju“ ako osjećaju da nešto nije u redu. Upravo zato rijetko dugo ostaju u vezama koje nisu iskrene.

Škorpija

Pripadnici ovog znaka imaju jednu od najjačih intuicija u Zodijaku, posebno kada su u pitanju skriveni motivi. Veoma brzo prepoznaju laži, manipulacije ili nejasne namjere. Njihova sposobnost da posmatraju i analiziraju druge daje im veliku prednost u međuljudskim odnosima. Ne oslanjaju se samo na riječi, već i na govor tijela, ton i energiju. Zbog toga ih je izuzetno teško prevariti ili držati u mraku.

Riba

Ljudi rođeni u znaku Riba izuzetno su osjetljivi na atmosferu i emocionalne nijanse u svom okruženju. Njihova intuicija često radi tiho, ali veoma precizno.

Ахмед ал Ахмед сиднеј

Svijet

Goloruk zaustavio teroristu! Ovo je heroj kojeg slavi Australija

Lako mogu djelovati sanjivo ili rasejano, u stvarnosti imaju veoma dobar osjećaj za ono što se dešava ispod površine. Lako mogu prepoznati kada neko nije iskren ili krije svoja prava osjećanja. Upravo je ta sposobnost ono što ih čini znakom sa izuzetno jakim unutrašnjim čulom.

(indeks)

Horoskop

zvijezde

