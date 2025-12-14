FBI objavio snimak ubice, traži ga 400 policajaca

Najmanje dvije osobe su ubijene, a devet je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u subotu popodne u zgradi kampusa na Univerzitetu Braun

Najmanje dvije osobe su ubijene, a devet je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u subotu popodne u zgradi kampusa na Univerzitetu Braun u gradu Providens u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend, saopštile su danas lokalne vlasti.

Kako je saopšteno, osumnjičeni još nije priveden i potraga za njim je i dalje u toku.

U saopštenju se navodi da je pucnjava prijavljena u inženjerskoj zgradi Barus i Holi nešto poslije 16 časova po lokalnom vremenu, prenosi CBS Njuz.

Pucnjava se dogodila u učionici na prvom spratu, rekao je novinarima zamjenik šefa policije Providensa Tim O'Hara, a škola je saopštila da su se u vrijeme pucnjave u zgradi održavali završni ispiti.

Gradonačelnik Providensa Bret Smajli rekao je na konferenciji za novinare da je osam ranjenih u kritičnom stanju prebačeno u bolnicu Roud Ajlend koja je nešto kasnije potvrdila da je šest pacijenata u "kritičnom ali stabilnom stanju", da je jedan u kritičnom, a drugi u stabilnom stanju.

Na konferenciji za novinare Smajli je rekao da je deveta žrtva zadobila povrede koje nisu opasne po život i očekuje se da će se potpuno oporaviti.

Predsjednica Univerziteta Braun, Kristina H. Pakson, rekla je novinarima da su sve žrtve, i poginuli i ranjeni, bili studenti.

Si-En-En je ranije prenio da je uprava univerzitetskog kampusa upozorila studente na aktivnog strijelca i pozvala ih da ostanu skriveni do daljnjeg, da zaključaju vrata i da isključe telefone.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da je obaviješten o pucnjavi, a federalne agencije za sprovođenje zakona, uključujući FBI i ATF saopštile su da pomažu lokalnim organima za sprovođenje zakona.

Bostonska terenska kancelarija FBI-ja saopštila je da pruža resurse organima za sprovođenje zakona koje reaguju na incident sa pucnjavom na Univerzitetu Braun.

Univerzitet Braun izdao je saopštenje nakon prijave o pucnjavi na kampusu tog univerziteta, u kojem se navodi da policija grada Providens, američke savezne države Roud Ajlend još uvijek traga za jednim ili više osumnjičenih.

Federalni istražni biro je objavio snimak navodnog počinioca i pozvao sve koje imaju informacije koje bi vodile njegovom hapšenju da se jave.