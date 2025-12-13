Pitali Ilona Maska da li vjeruje u Boga, njegov odgovor iznenadio mnoge

Ilon Mask, izvršni direktor Tesle, nedavno je podijelio svoja razmišljanja o vjeri.

Gostujući u podkastu Kejti Miler, Maska su pitali da li vjeruje u Boga.

"Pa, vjerujem da je ovaj svemir nastao iz nečega. Ljudi imaju različite nazive", odgovorio je.

Na pitanje kome se najviše divi, Mask je kratko rekao: "Tvorcu".

Miler je insistirala: "Kakav je vaš stav o Bogu?", na šta je tehnološki milijarder odgovorio: "Bog je Tvorac."

Kada ga je ponovo pitala da li vjeruje u Boga, Mask je ponovio svoj prvobitni odgovor.

Tramp kao najduhovitija osoba

Tokom istog razgovora, Mask je otkrio koga smatra najduhovitijom osobom koju poznaje.

"Predsjednik Tramp je najduhovitija osoba koju poznajem u stvarnom životu. Ima sjajan smisao za humor. Prirodno je duhovit. To mu ide bez napora. Kad je Mamdani bio u kancelariji i kada je rekao Mamdaniju da ga nazove fašistom, to je bilo sjajno", izjavio je Mask.

O Odjeljenju za efikasnost vlade

Mask se osvrnuo i na Ojdeljenje za efikasnost vlade (DOGE) – tijelo iz Trampove administracije za smanjenje troškova, koje je on svojevremeno vodio. Na pitanje o njegovom uspjehu, Mask je rekao da je bilo "donekle uspješno".

"Bili smo malo uspješni", rekao je, dodajući: "Bili smo donekle uspješni."

Otkrio je i da je Odjeljenje za efikasnost vlade zapravo bilo "izmišljeno ime" koje se "zasnivalo na internet prijedlozima".

Vizija multiplanetarnog čovječanstva

Govoreći o ambicioznoj misiji Spejs iksa na Mars, Mask je naglasio važnost Staršipa.

"Mora biti održivo multiplanetaran, dakle ne samo posjećivati, već zapravo multiplanetaran u smislu da, ako imate planetarnu redundantnost, tako da ako bi se dogodila katastrofa na jednom od planeta, drugi planet bi preživio. Staršip je sposoban da to učini po prvi put u istoriji, i nijedna vještačka inteligencija nije korišćena za njegovo stvaranje", zaključio je Mask, prenosi Indeks.