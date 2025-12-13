Glumac iz filma ''Maska“ pronađen mrtav u svom stanu u Njujorku, u 60. godini

13.12.2025
09:29
Komentari:0
Američki glumac Piter Grin (60), poznat po ulogama u kultnim filmovima ''Maska“ i ''Petparački priča“, pronađen je juče mrtav u svom stanu na Donjem Ist Sajdu u Njujorku.
Policija je saopštila da je stigla na adresu juče oko 15.25 časova, gdje je glumca pronašla bez znakova života i proglasila mrtvim na licu mjesta.
Vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov dugogodišnji menadžer Greg Edvards, koji je sa Grinom radio više od decenije. Prema dostupnim informacijama, ne sumnja se na nasilnu smrt, a tačan uzrok biće utvrđen nakon obdukcije.
El actor de 'Pulp Fiction' y 'La Máscara', Peter Greene, fue encontrado muerto a los 60 años en su apartamento de Nueva York pic.twitter.com/4B65v48su8— Indie 505 (@Indie5051) December 13, 2025
Edvards je rekao da je Grin bio izvanredna osoba i glumac, ističući da se iza snažnih i mračnih likova koje je često igrao krije čovjek sa velikim srcem. Dodao je da će nam mnogo nedostajati, i kao prijatelj i kao umjetnik.
Prema izvještajima medija, komšije su prijavile da su čule muziku u stanu duže od 24 sata, što je dovelo do provjere. Edvards je takođe rekao da je ranije ove nedjelje razgovarao sa Grinom i da nema naznaka tragedije.
Piter Grin je bio zauzet novim projektima. U januaru je trebalo da počne snimanje nezavisnog trilera ''Maskote“, u kojem je trebalo da glumi pored Mikija Rurka. Takođe je najavljen njegov nastup u filmu ''Stanje konfuzije“, krimi drami čije je snimanje planirano za jesen 2026. u Nju Džerziju i Njujorku.
Grin je često igrao negativne uloge, a najznačajnija je njegova uloga mafijaša Dorijana Tajrela u filmu ''Maska“, u kojem je glumio pored Džima Kerija i Kamerona Dijaza. Njegova uloga Zeda, brutalnog čuvara obezbjeđenja u Tarantinovom filmu ''Petparački priča“ iz 1994. godine, ostaje jedna od najpamtljivijih u njegovoj karijeri.
Rođen je u Montkleru, u Nju Džerziju. Kao tinejdžer, napustio je dom i živio na ulicama Njujorka, a kasnije je otvoreno govorio o svojoj borbi sa zavisnošću i teškom periodu u svom životu. Počeo je da glumi tek sredinom dvadesetih godina, a tokom 1990-ih ostvario je niz zapaženih filmskih i televizijskih uloga.
U karijeri koja je trajala više od tri decenije, ostvario je skoro 95 glumačkih nastupa, uključujući ''The Usual Suspects“, ''Clean“, ''Shaven“, ''Blue Streak“, ''Training Day“ i mnoge druge, prenosi Kliks.
