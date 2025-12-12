Logo
Karleuša izgubila telefon, zbog snimaka i slika nije mogla da se smiri

Izvor:

Telegraf

12.12.2025

21:52

Карлеуша изгубила телефон, због снимака и слика није могла да се смири
Foto: screenshot

Pop diva Jelena Karleuša otkrila je da je izgubila telefon, zbog čega je preplakala čitavu noć u hotelu.

Ona je otkrila da je imala mali problem sa telefonom, a priču je započela oko novog telefona.

- Pitaju me ljudi zašto još uvijek ne koristim Ajfon 17, moram da kažem da sam ja među prvima koja je dobila, odnosno kupila Ajfon 17 pro maks, ali moram da priznam jako me mrzi da prebacujem sve iz telefona u telefon.

Naime, ona je sada prvi put otkrila da je doživjela veliki peh na reviji u Parizu, kada je ostala bez svog ajfona. Upravo zbog toga, poslije revije preplakala je čitavu noć u hotelu.

- Ispričaću vam jednu lijepu anegdotu, kad sam radila fešn vik za Vetmua, imala sam u tom momentu neki stari ajfon i prijatelji su me jako dugo nagovarali da ga zamijenim za novi model, zato što se moj raspadao i desio se jedan peh na reviji, u samom onom haosu ja sam izgubila telefon i preplakala sam cijelu tu noć u hotelskoj sobi u Parizu zato što nisam mogla da vidim ni slike, ni snimke, ni komentare...

@karleusaofficial Afera IPHONE 😂 Na TikTok cu postavljati samo ovakve snimke gde izgledam užasno😂🤷🏼‍♀️ps (stvarno me mrzi da prebacujem ali prebacicu nekad🙃) #karleusa ♬ original sound - Jelena Karleuša

Iako je sve ljude na reviji angažovala da joj nađu telefon, ipak nisu uspjeli.

- Oni su mi davali svoje telefone da čitam sa njihovih, ali sam željela sa mog. Nisam mogla da nađem telefon, sve smo pretražili, prevrnuli... Maltretirala sam dizajnere tamo i modele i publiku, tako da mene samo viša sila može da natera da prebacim podatke.

(Telegraf.rs)

Jelena Karleuša

