Logo
Large banner

Na estradi 50 godina, kad mu stigne penzija - plače

Izvor:

Telegraf

12.12.2025

19:07

Komentari:

1
Борис Бизетић
Foto: Printscreen/Nova.rs

Boris Bizetić (75), srpski glumac, kompozitor, tekstopisac i voditelj na sceni je pune 54 godine.

Danas skromno živi, i pored brojnih hitova koje je uradio za druge izvođače, kao i muzike za serije i filmove. Kaže, davanje ga je nekada skupo koštalo, ali - takav je.

Boris sada ne može baš da se pohvali zavidnom finansijskom situacijom i ne krije da od primanja koja ima ne može da se živi kako treba.

“Kada mi poštar donese penziju dugo ridam, plačem, cvilim i tako. Zabavno je...”, rekao je Boris.

“Kad poštar donese malo veću penziju, poklon od državnika, ja onda poljubim poštara u obraz, što on čuva tri ulice dalje”, istakao je Bizetić.

Finansije mu nikada nisu bile prioritet, što je svojim postupcima, kaže, i pokazivao, pa je poklanjao pjesme.

“Nije mi žao što sam davao i šakom i kapom, ko god se javio, uvek sam davao pesme. To će biti čudno ovim današnjim generacijama, ali tada niko nikom ništa nije plaćao. Pevač dobije pesmu od mene džabe, a ja onda, ako se ta ploča proda, dobijem preko računa svoj autorski honorar”, objasnio je Boris u emisiji "Grand magazin".

gazirana voda

Zdravlje

Razara vaše bubrege: Ovo piće je "tihi ubica" vašeg zdravlja

Boris Bizetić je rođen 28. novembra 1950. godine u Beogradu. Kako sam kaže, odrastao je u porodici "lektora i korektora". Vaspitavajući se uz lijepe knjige i lijepe pjesme, izradio je i svoj muzički izraz.

“Sve što sam pisao i u narodnoj i u zabavnoj muzici ima jednu zajedničku nit u melodiji i emociji. Kad su narodnjaci u pitanju, ja sam stara koketa - koketiram sa njima otkad sam u muzici”.

“U danima moje mladosti narodnjaci i zabavnjaci su išli uporedo - i u diskografskim kućama i na radiju i kod seljaka na pijaci, pa i kod mene. Početkom i sredinom 70-ih, uporedo sa klasičnim zabavnjacima ("Ako jednom vidiš Mariju", "Tako je plakala Isidora", "Narcisi plaču ljubavi", "S kim si sada kad je tužno vreme"), radio sam i narodnjake”, ispričao je Boris za "Muzičku apoteku".

Vođa "Rokera s Moravu" i autor nezaboravnih šlagera komponovao je, napisao ili aranžirao i desetine klasičnih narodnjaka: "Nisi znala da te volim", "Za mene si cveće brala", "Ne dam srcu da ga pesma boli" (Duet Rale Ćajić - Mira Beširević), "Hajde da pevamo celu noć" ("Tamburica 5"), "Dani naše mladosti" (Silvana Armenulić), "Lele, lele, Ciganko", "Sutra se vraćam kući" (Toma Zdravković), "Zašto sam te upoznala" (Zorica Marković), "Pamtiš li ljubav", "Zauvek" (Mira Bajraktarević), "Eh, sine, sine" (Rale Ćajić, Ajnur Serbezovski), "Ljepoto moja", "Gospodaru od planina" (Ismet Krcić), "Ljubila bih te", "Starim putem povratka nam nema" (Hanka Paldum), "Ljubav u hotelu" (Vera Matović), "Ljubav jedna k'o nijedna" (Dragoslava Genčić), "Nikome te ne dam" (Anica Zubović)...

“Velikim uspehom smatram i to što sam jednom Tomi Zdravkoviću, inače vrhunskom kantautoru, uradio aranžman za dve pesme. Anici Zubović, legendi zabavne muzike, komponovao sam dva narodnjaka po pozivu i po porudžbini. Jednom Ismetu Krciću, komponovao sam na stihove Svete Vukovića pesme koje liče na izvorne crnogorske”, istakao je ranije za "Muzičku apoteku", prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tag:

Boris Bizetić

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Ђани упао у собу код Баке Прасета: Испливао снимак, јутјубер шокиран када га је угледао

Scena

Đani upao u sobu kod Bake Praseta: Isplivao snimak, jutjuber šokiran kada ga je ugledao

2 h

0
Сања Малетић тражи 200.000 евра за пјесму: Бијесно "зарежала" на колеге, једно им не прашта

Scena

Sanja Maletić traži 200.000 evra za pjesmu: Bijesno "zarežala" na kolege, jedno im ne prašta

2 h

0
Здравко Чолић због овога одбио да пјева за невјероватну суму

Scena

Zdravko Čolić zbog ovoga odbio da pjeva za nevjerovatnu sumu

3 h

0
Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

Scena

Mirka Vasiljević se okušala u ovim igrama, ali nije imala sreće

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

15

Grobari u transu zbog Lesorove žene kad se okrenula i pokazala šta ima na leđima kaputa

21

09

UŽIVO: Bitno, 12.12.2025.

21

05

Slucki: Krađa ruske imovine pokreće samouništenje EU

21

04

Neka druga žena: Mozaik istina i laži

21

01

Francuska blokira put Crne Gore u Evropsku uniju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner