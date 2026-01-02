Logo
Danas se slavi Sveti Ignjatije Bogonosac

Данас се слави Свети Игњатије Богоносац
Foto: wikimedia.org

Srpska pravoslavna crkva (SPC) proslavlja danas Svetog Ignjatija Bogonosca, koji je stalno u srcu i na usnama nosio ime Boga živoga i zato što ga je, kao malog, Isus Hristos držao na rukama.

Prema predanju, Gospod je, podučavajući svoje učenike smjernosti, uzeo jedno dijete i rekao: "Ko se ponizi kao dijete ovo, onaj je najveći u Carstvu nebeskom".

To dijete bio je Ignjatije. Kada je odrastao, bio je učenik Svetog Jovana Bogoslova, a kasnije episkop u Antiohiji, gd‌je je prvi uveo antifonski način pojanja u crkvi.

Свети Игњатије Богоносац

Društvo

Vjerovanje kaže: Sutra dobro pazite ko vam prvi ulazi u kuću

To je pojanje za dvije pjevnice tako da kad na jednoj strani pojanje prestane, na drugoj počinje, a ovaj se način pojanja Svetom Ignjatiju čudotvorno otkrio.

U to vrijeme je car Trajan, prolazeći kroz Antiohiju u ratnom pohodu protiv Persije, čuo za Svetog Ignjatija i pokušao da ga savjetima i prijetnjama, čak ponudom senatorske titule, okrene od vjere. Kad nije uspio, naredio je da ga okovanog pošalju u Rim i bace u arenu pred zvijeri.

Teški put od Antiohije do Rima svetitelj je proveo u molitvi i želji da strada za svoga Gospoda. Lavovi su ga rastrgli u rimskoj areni 106. godine. Od svetitelja i mučenika ostalo je samo njegovo srce ispunjeno ljubavlju za Gospoda Isusa Hrista, prenosi Srna.

SPC

svetac

Sveti Ignjatije

