Poskupile cigarete u BiH, evo i za koliko

Izvor:

SRNA

02.01.2026

08:31

Поскупиле цигарете у БиХ, ево и за колико

U BiH od danas su skuplje cigarete, jer je stupila na snagu odluka Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH o povećanju minimalne akcize za 0,19 KM po paklici cigareta.

Prema odluci Upravnog odbora UIO, minimalna akciza na 1.000 komada cigareta u 2026. godini iznosi 188,50 KM, odnosno 3,77 KM po pakovanju od 20 cigareta.

Prošle godine minimalna akciza iznosila je 179 KM na 1.000 komada, odnosno 3,58 KM po pakovanju.

Specifična akciza na cigarete ostaje nepromijenjena i iznosi 1,65 KM po pakovanju od 20 cigareta.



Društvo

Narandžasto upozorenje od Banjaluke do Doboja

Akciza na duvan za pušenje utvrđena je na 80 odsto minimalne akcize na cigarete i ove godine iznosi 150,80 KM po kilogramu, dok je u 2025. godini iznosila 143,20 KM.

Upravni odbor UIO BiH takođe je donio odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2026. godine. Stopa ostaje nepromijenjena i iznosi 12 odsto.

