Džošua pušten iz bolnice na kućno liječenje

Izvor:
Sputnik Srbija
02.01.2026
08:16
Britanski bokser Entoni Džošua otpušten je iz bolnice u Lagosu, u Nigeriji, u novogodišnjoj noći, gdje je primljen nakon, po dvoje ljudi, smrtonosne saobraćajne nezgode.
U ponedeljak ujutru, Leksusov terenac u kojem su se nalazili Džošua, vozač, i još dva putnika, sudario se sa parkiranim kamionom. U nesreći su poginula dva bokserova bliska prijatelja, Sina Gami i Latif Ajodele.
- Entoni Džošua je otpušten iz bolnice kasno u srijedu uveče i smatra se sposobnim da se oporavi kod kuće, iako je preplavljen emocijama zbog gubitka dva bliska prijatelja - rekli su guverneri država Lagos i Ogun u saopštenju za medije.
Kćerka Tomija Lija Džounsa pronađena mrtva u sobi luksuznog hotela
Izvor blizak sportisti rekao je da će Džošua ostati u Nigeriji nekoliko dana i da će se oporavljati kod kuće.
Džošua ima profesionalni bokserski rekord od 29 pobjeda i četiri poraza. Držao je šampionske pojaseve Međunarodne bokserske federacije (IBF), Svjetske bokserske asocijacije (VBA), Svjetske bokserske organizacije (VBO) i Međunarodne bokserske organizacije (IBO).
U svojoj posljednjoj borbi, 19. decembra, Džošua je nokautirao blogera Džejka Pola.
