Džošua pušten iz bolnice na kućno liječenje

Izvor:

Sputnik Srbija

02.01.2026

08:16

Џошуа пуштен из болнице на кућно лијечење
Foto: Tanjug/AP/Lynne Sladky

Britanski bokser Entoni Džošua otpušten je iz bolnice u Lagosu, u Nigeriji, u novogodišnjoj noći, gdje je primljen nakon, po dvoje ljudi, smrtonosne saobraćajne nezgode.

U ponedeljak ujutru, Leksusov terenac u kojem su se nalazili Džošua, vozač, i još dva putnika, sudario se sa parkiranim kamionom. U nesreći su poginula dva bokserova bliska prijatelja, Sina Gami i Latif Ajodele.

- Entoni Džošua je otpušten iz bolnice kasno u srijedu uveče i smatra se sposobnim da se oporavi kod kuće, iako je preplavljen emocijama zbog gubitka dva bliska prijatelja - rekli su guverneri država Lagos i Ogun u saopštenju za medije.

Томи ли Џоунс

Scena

Kćerka Tomija Lija Džounsa pronađena mrtva u sobi luksuznog hotela

Izvor blizak sportisti rekao je da će Džošua ostati u Nigeriji nekoliko dana i da će se oporavljati kod kuće.

Džošua ima profesionalni bokserski rekord od 29 pobjeda i četiri poraza. Držao je šampionske pojaseve Međunarodne bokserske federacije (IBF), Svjetske bokserske asocijacije (VBA), Svjetske bokserske organizacije (VBO) i Međunarodne bokserske organizacije (IBO).

U svojoj posljednjoj borbi, 19. decembra, Džošua je nokautirao blogera Džejka Pola.

Entoni Džošua

