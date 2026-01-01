Logo
Large banner

Miloševići čuvaju tradiciju konjarstva u Semberiji

Autor:

Sanja Trifković

01.01.2026

19:39

Komentari:

0
Милошевићи чувају традицију коњарства у Семберији
Foto: ATV

Jovan Milošević iz Velike Obarske kod Bijeljine, peta je generacija iz porodice Milošević koja se bavi uzgojem konja.

Velika ljubav prema ovim životinjama prevagnula je da iako u godinama, još uvijek nađe snage da proizvodi hranu za svoje životinje, da im očisti, brine da se ne prehlade zimi, ljeti da se ne umore i ne zagriju, brine o njima kao o djeci, jer nebrojen puta su mu baš njegovi konji spasili život.

"Nekad je moj čukundjed imao sedamsto pedeset dunuma zemlje, ograđeno vrljikama. Na sred imanja imao je pojilo, naslon i dvanaest stogova sijena. Svaki stog se otvarao za mjesec dana, kako su ih pojeli. I onda je imao, ne znam, desetak sluga. Kad krene ono oranje, u proljeće i u jesen, ide po deset–petnaest, idu oni plugovi, zaprege. Imao je svoga kočijaša i čeze, s čim je obilazio svoje radnike. I tako to je. Ja sam, najvjerovatnije, posljednja generacija", kaže Jovan Milošević, vlasnik ergele „ Gračan“, Velika Obarska

Kako su godine odmicale smanjivao je broj grla u ergeli. Danas ima onoliko koliko može da postigne da održava.

„Imao sam sedam grla, pa sam sveo na tri. Prije tri mjeseca sam prodao dva grla, imao sam pet, ostalo tri. I onda, kako godine dolaze, ja to tako smanjujem. Imam moga ljubimca tu je, on je puštan, on je sad penzionisan, u penziji. Imam dvoje mladih po krvi, brata i sestru, i razmišljam još za života, ako bude moglo, da kupim sebi frizere. A ovo su križanci, nonius i lipicaner, što se tiče rase. Veoma su mirni, miroljubivi, dobri, čisti, poslušni", priča Jovan.

Nekada su konji bili osnovna snaga u domaćinstvima. Svi su imali barem jedno grlo. Danas su opstali kod iskrenih ljubitelja konjičkog sporta kao i onih kojima služe da evociraju uspomene na neka davno prošla vremena koja žele da pamte.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Bijeljina

Konji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта је обиљежило рад Народне скупштине у протеклој години?

Republika Srpska

Šta je obilježilo rad Narodne skupštine u protekloj godini?

3 h

0
У Бањалуци поново без наплате паркинга: Из Градске управе позивају грађане да буду "одговорни"

Banja Luka

U Banjaluci ponovo bez naplate parkinga: Iz Gradske uprave pozivaju građane da budu "odgovorni"

3 h

0
У Требињу није фалило доброг новогодишњег провода: Весело под платанима

Društvo

U Trebinju nije falilo dobrog novogodišnjeg provoda: Veselo pod platanima

3 h

0
Данијела Дакановић из Модриче прва беба рођена у Републици Српској у 2026. години

Društvo

Danijela Dakanović iz Modriče prva beba rođena u Republici Srpskoj u 2026. godini

3 h

0

Više iz rubrike

У Требињу није фалило доброг новогодишњег провода: Весело под платанима

Društvo

U Trebinju nije falilo dobrog novogodišnjeg provoda: Veselo pod platanima

3 h

0
Данијела Дакановић из Модриче прва беба рођена у Републици Српској у 2026. години

Društvo

Danijela Dakanović iz Modriče prva beba rođena u Republici Srpskoj u 2026. godini

3 h

0
Добој: Дочек Нове године уз ватромет и народњаке

Društvo

Doboj: Doček Nove godine uz vatromet i narodnjake

3 h

0
Шобот: Забрана посјета пацијентима превентивна мјера

Društvo

Šobot: Zabrana posjeta pacijentima preventivna mjera

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

30

Oglasio se Roberto Karlos poslije operacije

22

02

Kad je bolje koristiti maslac, a kad margarin?

21

52

Nezapamćena tragedija u Švajcarskoj: Među stradalima nema državljana BiH!

21

46

Trinkijeri: Rekao sam, ne mogu poslije Željka

21

45

Makron se obratio u novogodišnjem govoru: Sve manje ljudi zanima šta ima da kaže

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner