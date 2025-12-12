Kupio "rols-rojsa" za male pare, a onda je nastao pakao: Kada je otvorio haubu, imao je šta da vidi

Rols-Rojs je sinonim za luksuz, britansku aristokratiju i cijene koje većina ljudi nikada ne može da priušti. Zato zvuči gotovo nestvarno da se jedan Silver Šedov II u Velikoj Britaniji mogao kupiti za samo 2.000 funti, koliko košta dvadeset godina star Folksvagen Polo.

Jutjuber Old Skul Garage nije mogao da odoli. Automobil je pronašao tokom snimanja videa o "garažnim otkrićima“ i ubrzo ga kupio, iako je znao staro pravilo: ništa nije skuplje od jeftinog luksuznog automobila.

Na prvi pogled, Silver Šedou II izgledao je pristojno. Model je poseban po modernijem upravljačkom sistemu i masivnim gumenim branicima koje puristi ne vole. Ali čim je vlasnik počeo da razgleda automobil iznutra, postalo je jasno zašto je cijena bila toliko niska.

Šta se krilo ispod haube

Klima uređaj radio je sam od sebe i praznio akumulator. Instalacija je bila puna improvizovanih kablova, ostavljenih od prethodnih vlasnika. Pravi problem, međutim, bio je motor od 6,75 litara: radio je neujednačeno, gušio se i gasio.

Dijagnoza – zaprljane svećice. Ali Rols-Rojs nije običan automobil. Umjesto deset minuta posla, Jutjuber je proveo skoro tri sata skidajući usisnike, odvajajući creva i „boraveći“ u prepunom motornom prostoru. Neke svjećice bile su potpuno uništene, jedna se čak izgubila duboko u šasiji tokom vađenja.

Kad su svjećice i dotrajala crijeva za gorivo zamijenjeni, motor i dalje nije radio kako treba. Problem se krio u karburatorima: igla u jednom od njih bila je blokirana godinama nakupljane prljavštine i stvrdnutog benzina. Tek nakon detaljnog čišćenja, motor je uz samo pet litara svežeg goriva ponovo zaživio. Bez podrhtavanja, bez gašenja. V8 je konačno radio kako Rols-Rojs i treba da zvuči.

Jeftin automobil s neočekivanom istorijom

Kao šlag na tortu, vlasnik je otkrio da je ovaj Silver Šedou II učestvovao na poznatoj trci Prescott Hill Climb 2011. godine, potpuno neočekivan podatak za automobil koji danas jedva preživljava.

Ostaje pitanje da li je kupovina bila pametan finansijski potez, jer automobil već . Ali za manje od 50 funti uloženih u popravke i mnogo truda, ovaj Jutjuber sada ima vozeći Rols-Rojs – najjeftiniji način da se bar na trenutak osjeća kao kralj.

