Kim: Zapadne vojske nisu ravne Korejskoj narodnoj armiji

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un rekao je da oružane snage zapadnih zemalja nisu ravne Korejskoj narodnoj armiji.

"Naoružani zlikovci Zapada, naoružani bilo kojom najnovijom vojnom opremom, ne mogu da pariraju ovoj revolucionarnoj vojsci sa neshvatljivom duhovnom dubinom", rekao je Kim na ceremoniji dobrodošlice održanoj za korejske inžinjerijske jedinice koje se vraćaju iz misije u inostranstvu.

Kim je govorio o tome da je sjevernokorejsko vojno osoblje spremno da žrtvuje svoje živote za svoju zemlju, prenosi Korejska centralna novinska agencija /KCNA/.

Dodao je da je masovno herojstvo moćno oružje sjevernokorejske vojske, koje nijedna druga vojska ne može da ponovi, čak ni po bilo koju "pretjeranu cijenu".