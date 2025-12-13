Logo
Large banner

Kim: Zapadne vojske nisu ravne Korejskoj narodnoj armiji

Izvor:

SRNA

13.12.2025

09:23

Komentari:

0
Ким: Западне војске нису равне Корејској народној армији
Foto: Tanjug/AP

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un rekao je da oružane snage zapadnih zemalja nisu ravne Korejskoj narodnoj armiji.

"Naoružani zlikovci Zapada, naoružani bilo kojom najnovijom vojnom opremom, ne mogu da pariraju ovoj revolucionarnoj vojsci sa neshvatljivom duhovnom dubinom", rekao je Kim na ceremoniji dobrodošlice održanoj za korejske inžinjerijske jedinice koje se vraćaju iz misije u inostranstvu.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde donose danas?

Kim je govorio o tome da je sjevernokorejsko vojno osoblje spremno da žrtvuje svoje živote za svoju zemlju, prenosi Korejska centralna novinska agencija /KCNA/.

Dodao je da je masovno herojstvo moćno oružje sjevernokorejske vojske, koje nijedna druga vojska ne može da ponovi, čak ni po bilo koju "pretjeranu cijenu".

Podijeli:

Tagovi:

Kim Džong Un

Sjeverna Koreja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Да ли Мирко Оцокољић остаје главни тренер? Огласио се Жарко Паспаљ

Košarka

Da li Mirko Ocokoljić ostaje glavni trener? Oglasio se Žarko Paspalj

4 h

0
Драма на аеродрому: Више од 11.200 дијаманата пронађено у ручном пртљагу

Svijet

Drama na aerodromu: Više od 11.200 dijamanata pronađeno u ručnom prtljagu

4 h

0
Америчке снаге напале брод који је ишао из Кине ка Ирану

Svijet

Američke snage napale brod koji je išao iz Kine ka Iranu

4 h

0
Колико новца од Њемачке примају породице с троје дјеце?

Ekonomija

Koliko novca od Njemačke primaju porodice s troje djece?

4 h

0

Više iz rubrike

Драма на аеродрому: Више од 11.200 дијаманата пронађено у ручном пртљагу

Svijet

Drama na aerodromu: Više od 11.200 dijamanata pronađeno u ručnom prtljagu

4 h

0
Америчке снаге напале брод који је ишао из Кине ка Ирану

Svijet

Američke snage napale brod koji je išao iz Kine ka Iranu

4 h

0
Умро један од највећих европских монструма: Служио доживотну за више убистава дјеце

Svijet

Umro jedan od najvećih evropskih monstruma: Služio doživotnu za više ubistava djece

5 h

0
Мушкарац из БиХ прегажен у Салцбургу, полиција тражи свједоке

Svijet

Muškarac iz BiH pregažen u Salcburgu, policija traži svjedoke

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

31

Ozempik za mačke? Gojazni ljubimci uskoro bi mogli dobijati injekcije za mršavljenje

13

26

Selak položio vijenac na spomenik stradalim Srbima u Drakuliću

13

22

Umro otac Zvezdana Terzića!

13

17

Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio Aljasku

13

15

Holivudski reditelj u centru skandala: Prevario Netfliks za skoro 11 miliona dolara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner