Logo
Large banner

Šta nam zvijezde donose danas?

13.12.2025

09:17

Komentari:

0
Шта нам звијезде доносе данас?
Foto: Unsplash

Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Osjećate unutrašnji pritisak da raščistite planove i obaveze. Ako ste u vezi, bićete osjetljiviji na ton i riječi partnera. Slobodni bi mogli osjetiti privlačnost prema osobi koja budi radoznalost. Moguća napetost u grudima i stomaku zbog stresa.

Валентиново љубав

Zanimljivosti

Novu godinu nećete dočekati sami: 3 znaka kojima stiže filmska ljubav

Bik

Bićete usmjereni na sređivanje ličnih obaveza. Zauzeti će pokušati da razumiju partnera dublje, slobodni bi mogli osjetiti povučeni pogled zanimljive osobe. Mogući problem sa probavom.

Blizanci

Misli vam neće mirovati i bićete skloni preispitivanju odluka. Ako ste u vezi, sitnice će vas nervirati, slobodne može privući osoba koja djeluje kompleksno. Napet nervni sistem.

Rak

Lako možete skliznuti u brigu zbog stvari koje ne možete kontrolisati. Zauzeti će imati miran period, slobodne čeka zanimljiv dan. Osjetljiv stomak.

Lav

Bićete mentalno napeti, jer stvari ne teku vašim tempom. Ako ste u vezi, djelovaćete hladnije zbog unutrašnje napetosti, slobodni bi mogli osjetiti privlačnost prema osobi koja ih izaziva. Napetost u leđima i vratu.

Horoskop

Zanimljivosti

Ova 3 znaka će živjeti kao kraljevi naredne godine: Ispuniće im se sve želje

Djevica

Moguć je nalet potrebe za kontrolom i perfekcionizmom. Ako ste u vezi, zahtijevaćete iskrenost. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja djeluje zatvoreno. Moguć osjetljiv stomak.

Vaga

Bićete rastrzani između obaveza i potrebe za mirom. Ako ste u vezi, lako se možete povući, slobodne bi mogla privući osoba koja djeluje staloženo. Osjetljive noge i cirkulacija.

Škorpija

Moguća potreba za dubokom introspekcijom i radom u tišini. Ako ste u vezi, željećete razgovor koji donosi jasnoću. Slobodne privlači osoba snažne energije. Napetost u grudnom dijelu i ramenima.

Strijelac

Bićete nestrpljivi jer imate osjećaj da stvari stoje u mjestu. Zauzeti će osjetiti kratku distancu u raspoloženju, slobodne privlači osoba koja im djeluje kao da je slobodnog duha. Čuvajte kukove i donji dio tijela.

sreca radost ljubav

Ljubav i seks

Odanost im je prioritet: Tri znaka u kojima se rađaju najvjerniji partneri

Jarac

Osjećate odgovornost i potrebu da završite sve obaveze. Ako ste u vezi, djelovaćete povučenije, slobodne privlači osoba ozbiljnog, mirnog prisustva. Osjetljive kosti i zglobovi.

Vodolija

Bićete mentalno napeti zbog različitih mišljenja u okruženju. U vezi ćete tražiti mentalnu jasnoću. Slobodne privlači nekonvencionalna osoba. Moguća nervna napetost.

Ribe

Imaćete potrebu za boljom organizacijom. Zauzeti će imati haotičan dan, slobodni mogu upoznati osobu koja djeluje intuitivno bliska. Moguć pad energije, prenosi Glas Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Од 15. децембра за ове знакове се живот мијења из коријена

Zanimljivosti

Od 15. decembra za ove znakove se život mijenja iz korijena

2 d

0
Ова два знака очекују абнормални финансијски приливи

Zanimljivosti

Ova dva znaka očekuju abnormalni finansijski prilivi

2 d

0
Ове знакове чека најјаче раздобље живота

Zanimljivosti

Ove znakove čeka najjače razdoblje života

2 d

0
Ово су три генијалца хороскопа: Да ли сте међу њима?

Zanimljivosti

Ovo su tri genijalca horoskopa: Da li ste među njima?

2 d

0

Više iz rubrike

Нову годину нећете дочекати сами: 3 знака којима стиже филмска љубав

Zanimljivosti

Novu godinu nećete dočekati sami: 3 znaka kojima stiže filmska ljubav

15 h

0
Прашума Амазон

Zanimljivosti

Milijarder kupio dio prašume: Ovo nije investicija u klasičnom smislu

15 h

0
Купио "ролс-ројса" за мале паре, а онда је настао пакао: Када је отворио хаубу, имао је шта да види

Zanimljivosti

Kupio "rols-rojsa" za male pare, a onda je nastao pakao: Kada je otvorio haubu, imao je šta da vidi

16 h

0
Њемачка тражи добровољце за експеримент: Нуде чак 23 хиљаде евра за овај изазов

Zanimljivosti

Njemačka traži dobrovoljce za eksperiment: Nude čak 23 hiljade evra za ovaj izazov

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

26

Selak položio vijenac na spomenik stradalim Srbima u Drakuliću

13

22

Umro otac Zvezdana Terzića!

13

17

Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio Aljasku

13

15

Holivudski reditelj u centru skandala: Prevario Netfliks za skoro 11 miliona dolara

13

05

Banjaluka: Udes na ulazu u pijacu, saobraćaj potpuno blokiran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner