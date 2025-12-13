13.12.2025
09:17
Komentari:0
Šta nam zvijezde donose danas?
Ovan
Osjećate unutrašnji pritisak da raščistite planove i obaveze. Ako ste u vezi, bićete osjetljiviji na ton i riječi partnera. Slobodni bi mogli osjetiti privlačnost prema osobi koja budi radoznalost. Moguća napetost u grudima i stomaku zbog stresa.
Zanimljivosti
Novu godinu nećete dočekati sami: 3 znaka kojima stiže filmska ljubav
Bik
Bićete usmjereni na sređivanje ličnih obaveza. Zauzeti će pokušati da razumiju partnera dublje, slobodni bi mogli osjetiti povučeni pogled zanimljive osobe. Mogući problem sa probavom.
Blizanci
Misli vam neće mirovati i bićete skloni preispitivanju odluka. Ako ste u vezi, sitnice će vas nervirati, slobodne može privući osoba koja djeluje kompleksno. Napet nervni sistem.
Rak
Lako možete skliznuti u brigu zbog stvari koje ne možete kontrolisati. Zauzeti će imati miran period, slobodne čeka zanimljiv dan. Osjetljiv stomak.
Lav
Bićete mentalno napeti, jer stvari ne teku vašim tempom. Ako ste u vezi, djelovaćete hladnije zbog unutrašnje napetosti, slobodni bi mogli osjetiti privlačnost prema osobi koja ih izaziva. Napetost u leđima i vratu.
Zanimljivosti
Ova 3 znaka će živjeti kao kraljevi naredne godine: Ispuniće im se sve želje
Djevica
Moguć je nalet potrebe za kontrolom i perfekcionizmom. Ako ste u vezi, zahtijevaćete iskrenost. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja djeluje zatvoreno. Moguć osjetljiv stomak.
Vaga
Bićete rastrzani između obaveza i potrebe za mirom. Ako ste u vezi, lako se možete povući, slobodne bi mogla privući osoba koja djeluje staloženo. Osjetljive noge i cirkulacija.
Škorpija
Moguća potreba za dubokom introspekcijom i radom u tišini. Ako ste u vezi, željećete razgovor koji donosi jasnoću. Slobodne privlači osoba snažne energije. Napetost u grudnom dijelu i ramenima.
Strijelac
Bićete nestrpljivi jer imate osjećaj da stvari stoje u mjestu. Zauzeti će osjetiti kratku distancu u raspoloženju, slobodne privlači osoba koja im djeluje kao da je slobodnog duha. Čuvajte kukove i donji dio tijela.
Ljubav i seks
Odanost im je prioritet: Tri znaka u kojima se rađaju najvjerniji partneri
Jarac
Osjećate odgovornost i potrebu da završite sve obaveze. Ako ste u vezi, djelovaćete povučenije, slobodne privlači osoba ozbiljnog, mirnog prisustva. Osjetljive kosti i zglobovi.
Vodolija
Bićete mentalno napeti zbog različitih mišljenja u okruženju. U vezi ćete tražiti mentalnu jasnoću. Slobodne privlači nekonvencionalna osoba. Moguća nervna napetost.
Ribe
Imaćete potrebu za boljom organizacijom. Zauzeti će imati haotičan dan, slobodni mogu upoznati osobu koja djeluje intuitivno bliska. Moguć pad energije, prenosi Glas Srpske.
Zanimljivosti
15 h0
Zanimljivosti
15 h0
Zanimljivosti
16 h0
Zanimljivosti
19 h0
Najnovije
Najčitanije
13
26
13
22
13
17
13
15
13
05
Trenutno na programu