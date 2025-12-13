Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Osjećate unutrašnji pritisak da raščistite planove i obaveze. Ako ste u vezi, bićete osjetljiviji na ton i riječi partnera. Slobodni bi mogli osjetiti privlačnost prema osobi koja budi radoznalost. Moguća napetost u grudima i stomaku zbog stresa.

Zanimljivosti Novu godinu nećete dočekati sami: 3 znaka kojima stiže filmska ljubav

Bik

Bićete usmjereni na sređivanje ličnih obaveza. Zauzeti će pokušati da razumiju partnera dublje, slobodni bi mogli osjetiti povučeni pogled zanimljive osobe. Mogući problem sa probavom.

Blizanci

Misli vam neće mirovati i bićete skloni preispitivanju odluka. Ako ste u vezi, sitnice će vas nervirati, slobodne može privući osoba koja djeluje kompleksno. Napet nervni sistem.

Rak

Lako možete skliznuti u brigu zbog stvari koje ne možete kontrolisati. Zauzeti će imati miran period, slobodne čeka zanimljiv dan. Osjetljiv stomak.

Lav

Bićete mentalno napeti, jer stvari ne teku vašim tempom. Ako ste u vezi, djelovaćete hladnije zbog unutrašnje napetosti, slobodni bi mogli osjetiti privlačnost prema osobi koja ih izaziva. Napetost u leđima i vratu.

Zanimljivosti Ova 3 znaka će živjeti kao kraljevi naredne godine: Ispuniće im se sve želje

Djevica

Moguć je nalet potrebe za kontrolom i perfekcionizmom. Ako ste u vezi, zahtijevaćete iskrenost. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja djeluje zatvoreno. Moguć osjetljiv stomak.

Vaga

Bićete rastrzani između obaveza i potrebe za mirom. Ako ste u vezi, lako se možete povući, slobodne bi mogla privući osoba koja djeluje staloženo. Osjetljive noge i cirkulacija.

Škorpija

Moguća potreba za dubokom introspekcijom i radom u tišini. Ako ste u vezi, željećete razgovor koji donosi jasnoću. Slobodne privlači osoba snažne energije. Napetost u grudnom dijelu i ramenima.

Strijelac

Bićete nestrpljivi jer imate osjećaj da stvari stoje u mjestu. Zauzeti će osjetiti kratku distancu u raspoloženju, slobodne privlači osoba koja im djeluje kao da je slobodnog duha. Čuvajte kukove i donji dio tijela.

Ljubav i seks Odanost im je prioritet: Tri znaka u kojima se rađaju najvjerniji partneri

Jarac

Osjećate odgovornost i potrebu da završite sve obaveze. Ako ste u vezi, djelovaćete povučenije, slobodne privlači osoba ozbiljnog, mirnog prisustva. Osjetljive kosti i zglobovi.

Vodolija

Bićete mentalno napeti zbog različitih mišljenja u okruženju. U vezi ćete tražiti mentalnu jasnoću. Slobodne privlači nekonvencionalna osoba. Moguća nervna napetost.

Ribe

Imaćete potrebu za boljom organizacijom. Zauzeti će imati haotičan dan, slobodni mogu upoznati osobu koja djeluje intuitivno bliska. Moguć pad energije, prenosi Glas Srpske.