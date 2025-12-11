Logo
Od 15. decembra za ove znakove se život mijenja iz korijena

Žena Blic

11.12.2025

12:18

Од 15. децембра за ове знакове се живот мијења из коријена
Foto: Pixabay

Mars, planeta borbenosti i akcije, 15. decembra mijenja znak i ulazi u Jarca, gdje će boraviti do 23. januara. Ovakva pozicija najjače će uticati na Jarčeve, Bikove i Djevice.

Mars u Jarcu donosi snažnu, disciplinovanu i veoma kontrolisanu energiju. Ovo je položaj u kojem se Mars osjeća kao kod kuće, jer Jarac voli strukturu, plan, red i dugoročnu strategiju.

Акција у Њемачкој

Svijet

SIPA objavila detalje akcije protiv Balkanskog kartela: Oduzeta imovina vrijedna više miliona KM

Umjesto impulsivnih reakcija, ovdje je prisutna smirenost i taktičnost, svaka akcija je promišljena, svaki korak ima jasnu svrhu. Ljudi i situacije pod uticajem Marsa u Jarcu često se povezuju sa velikom upornošću, ambicijom i željom da se postigne konkretan rezultat, bez odustajanja čak ni kada je put težak.

Ovaj položaj utiče i na kolektivnu energiju, pojačava se osjećaj odgovornosti, obaveza i potrebe da se stvari riješe na zreo i praktičan način. Nije vrijeme za izgovore ili odlaganja, već za ozbiljan rad i disciplinu.

Mars u Jarcu podstiče da se preuzme kontrola nad sopstvenim životom, da se postave jasni ciljevi i da se istraje u njihovom ostvarivanju, čak iako za to treba mnogo vremena i strpljenja.

МУП, Славимо одговорно

Banja Luka

"Slavimo odgovorno": Održano edukativno predavanje banjalučkim đacima

Emocije se često potiskuju zarad uspjeha i stabilnosti, ali upravo ta "hladna glava" i čvrsta volja mogu da donesu velike životne rezultate.

Horoskop

astrologija

