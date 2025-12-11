Logo
Ljubimac zarađuje više od ljekara: Rečenica "živim kao pas" dobila novo značenje

Izvor:

Kurir

11.12.2025

08:10

Foto: Unsplash

Da li ste znali da prosečan američki pas "zarađuje" više od 40% svjetske populacije?

Ove podatke izneo je u analitičar Abdel Rahim za Kurir govoreći na temu nove Forbsove liste najbogatijih ljudi na svijetu.

Tvrdi da ubjedljivo najveći broj milijardera i milionera živi u SAD i da su čak i tamošnji psi gledano po tome koliko njihovi vlasnici troše na njih "bogatiji" od velikog procenta ljudi širom svijeta.

Šta kaže istraživanje

"Sprovedeno je istraživanje 2016. godine koliko Amerikanci troše na svoje pse. Kada bi se to pretvorilo u dohodak i kada bi zamislili da ti psi konstituišu neku svoju naciju, u istraživanju nazvanu Dogland, oni bi imali dohodak viši od 40% svjetske populacije od 2004. godine. Prije 2004. godine, dok se Kina nije još ovako razvila, oni bi imali dohodak veći od 60% svijeta", objasnio je Rahim.

илу-паре-новац-25102025

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koji će najviše zarađivati u novoj godini

Abdel Rahim dodaje da izreka "živim kao pas" ne može više da se unvierzalizuje, jer je pitanje čiji pas:

"Mora da se kaže živim kao pas u Indiji, Srbiji, ili Sjedinjenim Američkim Državama, što je tri bijela svijeta", kaže Rahim i tvrdi da pas u SAD-u živi bolje od sudanskog ljekara specijaliste.

Tag:

