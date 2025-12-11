Logo
Large banner

Užas u Hrvatskoj: Muškarca (42) dvije godine držali kao roba, oteli mu i imovinu

11.12.2025

07:57

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Zbog sumnje da je 42-godišnji muškarac u Gorskom Kotaru zlostavljan i držan u odnosu sličnom ropstvu, policija je privela dvojicu osumnjičenih koji su optuženi za trgovinu ljudima, saopštila je u srijedu primorsko-gorska policija.

Njih dvojica imaju 28 i 30 godina, a terete se za kažnjivo djelo trgovine ljudima, za koje zakon predviđa kaznu do 10 godina zatvora.

Тајланд-Камбоџа-сукоб-11122025

Svijet

Nastavljeni sukobi na granici Kambodže i Tajlanda, poginulo 10 civila

Policija sumnja da su u protekle dvije godine, prijetnjama, obmanom i prevarom, kao i zloupotrebom teške finansijske situacije, doveli 42-godišnjeg hrvatskog državljanina u podređeni položaj zavisnosti i eksploatisali ga za rad. U malom mjestu u oblasti Gorskog Kotara, 42-godišnjak je eksploatisan za rad u vidu ropstva i odnosa sličnog ropstvu, a smješten je u nehumane uslove u kamp-prikolicu bez osnovnih uslova za život, navodi policija.

Oteli mu imovinu

Oštećeni 42-godišnjak je po njihovom naređenju obavljao razne poslove, poput fizičkog teškog rada, bez ikakve novčane naknade za to, dok su osumnjičeni svu novčanu dobit stečenu na ovaj način zadržavali isključivo za sebe. Pored toga, zadržali su njegova lična dokumenta i zaključivali sa njim fiktivne ugovore kako bi preuzeli vlasništvo nad njegovim nepokretnostima, naime porodičnom kućom i voćnjakom u Gorskom Kotaru.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија

Svijet

Ruski PVO uništio 287 ukrajinskih dronova

Dvojac je više puta nadležnim organima dostavljao podatke o žrtvi kao počiniocu raznih saobraćajnih prekršaja, iako su znali da su te prekršaje počinile druge osobe iz njihovog domaćinstva, navodi policija.

Prilikom pretresa doma osumnjičenog dvojca u okviru krivične istrage, a na osnovu naloga istražnog sudije Županijskog suda u Rijeci, pronađen je pištolj M70 marke „crvena zastava“ sa tri prateća okvira, dva startna pištolja i 239 komada razne municije, koju je 30-godišnjak nezakonito posjedovao, a tereti se i za nezakonito posjedovanje oružja.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

ropstvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Прослављени фудбалер постао бескућник: Спава на улици, а синови му се башкаре у луксузној вили

Fudbal

Proslavljeni fudbaler postao beskućnik: Spava na ulici, a sinovi mu se baškare u luksuznoj vili

2 h

0
Магла смањује видљивост, у вишим предјелима поледица

Društvo

Magla smanjuje vidljivost, u višim predjelima poledica

2 h

0
Новогодишња јелка

Savjeti

Ako ovako okitite jelku, privući ćete novac u narednoj godini

2 h

0
Трамп критиковао Зеленског: У вашој земљи је огромна корупција

Svijet

Tramp kritikovao Zelenskog: U vašoj zemlji je ogromna korupcija

2 h

0

Više iz rubrike

Пуцњава у Црној Гори: Рањена двојица шкаљараца

Region

Pucnjava u Crnoj Gori: Ranjena dvojica škaljaraca

2 h

0
Пленковић у Бањалуци

Region

Plenković u Banjaluci

3 h

0
Хрватски сабор данас о Трговској гори

Region

Hrvatski sabor danas o Trgovskoj gori

3 h

0
Пленковић ипак долази у Бањалуку?

Region

Plenković ipak dolazi u Banjaluku?

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

Sarajlija uhapšen zbog sumnje da je uz prijetnju pištoljem počinio više krađa

10

00

Prvi snimci horora na Savi, mrtve izvlače iz rijeke: Držali su se za splav

09

57

Vozač iz Doboja uhapšen zbog prijetnji policajcu

09

55

Vipotnik: Hrvatska da poštuje međunarodne konvencije i status članice EU

09

55

Otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner