Užas u Hrvatskoj: Muškarca (42) dvije godine držali kao roba, oteli mu i imovinu

Zbog sumnje da je 42-godišnji muškarac u Gorskom Kotaru zlostavljan i držan u odnosu sličnom ropstvu, policija je privela dvojicu osumnjičenih koji su optuženi za trgovinu ljudima, saopštila je u srijedu primorsko-gorska policija.

Njih dvojica imaju 28 i 30 godina, a terete se za kažnjivo djelo trgovine ljudima, za koje zakon predviđa kaznu do 10 godina zatvora.

Policija sumnja da su u protekle dvije godine, prijetnjama, obmanom i prevarom, kao i zloupotrebom teške finansijske situacije, doveli 42-godišnjeg hrvatskog državljanina u podređeni položaj zavisnosti i eksploatisali ga za rad. U malom mjestu u oblasti Gorskog Kotara, 42-godišnjak je eksploatisan za rad u vidu ropstva i odnosa sličnog ropstvu, a smješten je u nehumane uslove u kamp-prikolicu bez osnovnih uslova za život, navodi policija.

Oteli mu imovinu

Oštećeni 42-godišnjak je po njihovom naređenju obavljao razne poslove, poput fizičkog teškog rada, bez ikakve novčane naknade za to, dok su osumnjičeni svu novčanu dobit stečenu na ovaj način zadržavali isključivo za sebe. Pored toga, zadržali su njegova lična dokumenta i zaključivali sa njim fiktivne ugovore kako bi preuzeli vlasništvo nad njegovim nepokretnostima, naime porodičnom kućom i voćnjakom u Gorskom Kotaru.

Dvojac je više puta nadležnim organima dostavljao podatke o žrtvi kao počiniocu raznih saobraćajnih prekršaja, iako su znali da su te prekršaje počinile druge osobe iz njihovog domaćinstva, navodi policija.

Prilikom pretresa doma osumnjičenog dvojca u okviru krivične istrage, a na osnovu naloga istražnog sudije Županijskog suda u Rijeci, pronađen je pištolj M70 marke „crvena zastava“ sa tri prateća okvira, dva startna pištolja i 239 komada razne municije, koju je 30-godišnjak nezakonito posjedovao, a tereti se i za nezakonito posjedovanje oružja.