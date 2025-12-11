Hrvatski sabor danas o Trgovskoj gori

11.12.2025
06:55
Komentari:0
Hrvatski sabor razmatraće danas Prijedlog zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora juče je podržao donošenje ovog zakona po hitnom postupku.
Svijet
Državljani BiH uhapšeni u Beču, zaplijenjena droga i oduzet novac
Time će biti stvoreni preduslovi za što skoriju izgradnju centra i preuzimanje nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane "Krško", najkasnije početkom 2028. godine.
Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nukelarne elektrane "Krško" kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na Trgovskoj gori, na granici sa BiH.
Region
12 h0
Region
14 h0
Region
16 h0
Region
18 h0
Najnovije
Najčitanije
10
05
10
00
09
57
09
55
09
55
Trenutno na programu