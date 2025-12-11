Logo
Hrvatski sabor danas o Trgovskoj gori

11.12.2025

06:55

Хрватски сабор данас о Трговској гори
Foto: ATV

Hrvatski sabor razmatraće danas Prijedlog zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora juče je podržao donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

Time će biti stvoreni preduslovi za što skoriju izgradnju centra i preuzimanje nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane "Krško", najkasnije početkom 2028. godine.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nukelarne elektrane "Krško" kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na Trgovskoj gori, na granici sa BiH.

