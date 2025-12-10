Logo
Plenković otkazao dolazak u Banjaluku

Agencije

10.12.2025

19:18

0
Пленковић отказао долазак у Бањалуку
Premijer Hrvatske Andrej Plenković u četvrtak, 11. decembra, ipak neće posjetiti Banjaluku, iako je prema ranijem planu trebao prisustvovati otvaranju graničnog prelaza Gradiška i novog mosta preko Save, te se sastati s predsjedavajućom Savjeta ministara BiH Borjanom Krišto.

"Njegov dolazak je otkazan jer će svečano otvaranje mosta i graničnog prelaza ponovo biti odgođeno zbog unutrašnjih političkih blokada u BiH", pišu hrvatski mediji.

Зијад Крњић

BiH

Zijadu Krnjiću se očigledno ne žuri, vozači čekaju, on im poručuje: "Proradiće"

Andrej Plenković

GP Gradiška

