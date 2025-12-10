Plenković otkazao dolazak u Banjaluku

Izvor:
Premijer Hrvatske Andrej Plenković u četvrtak, 11. decembra, ipak neće posjetiti Banjaluku, iako je prema ranijem planu trebao prisustvovati otvaranju graničnog prelaza Gradiška i novog mosta preko Save, te se sastati s predsjedavajućom Savjeta ministara BiH Borjanom Krišto.
"Njegov dolazak je otkazan jer će svečano otvaranje mosta i graničnog prelaza ponovo biti odgođeno zbog unutrašnjih političkih blokada u BiH", pišu hrvatski mediji.
Zijadu Krnjiću se očigledno ne žuri, vozači čekaju, on im poručuje: "Proradiće"
3 h
6 h
7 h
10 h
