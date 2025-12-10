Plenković ipak dolazi u Banjaluku?

Izvor:
ATV
10.12.2025
Premijer Hrvatske Andrej Plenković ipak će sutra doći u Banjaluku.
Naime, informacije o njegovoj posjeti nalaze se na i zvaničnom sajtu Vlade Hrvatske.
Kako navode, Plenković će u četvrtak, 11. decembra 2025. godine, posjetiti dva događaja u Banjaluci.
U 15:25 sati Plenković će se u samostanu Marija Zvijezda sastati s banjalučkim biskupom Željkom Majićem te obići izložbu sakralne umjetnosti Riznica Opatije "Marija Zvijezda".
Nakon toga, u 16:30, prisustvovaće svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturalni pastoralni centar Petrićevac, čiju izgradnju sufinansira Vlada Hrvatske.
Podsjetimo, ranije se pojavila informacija da Plenković sutra neće putovati u Banjuluku, iako je prema najavljenom protokolu trebao prisustvovati otvaranju graničnog prelaza Gradiška i novog mosta preko Save, te se sastati s predsjedavajućom Savjeta ministara BiH Borjanom Krišto.
