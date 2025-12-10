Logo
Plenković ipak dolazi u Banjaluku?

Izvor:

ATV

10.12.2025

22:05

Пленковић ипак долази у Бањалуку?

Premijer Hrvatske Andrej Plenković ipak će sutra doći u Banjaluku.

Naime, informacije o njegovoj posjeti nalaze se na i zvaničnom sajtu Vlade Hrvatske.

Kako navode, Plenković će u četvrtak, 11. decembra 2025. godine, posjetiti dva događaja u Banjaluci.

Андреј Пленковић-хрватски премијер

Region

Plenković otkazao dolazak u Banjaluku

U 15:25 sati Plenković će se u samostanu Marija Zvijezda sastati s banjalučkim biskupom Željkom Majićem te obići izložbu sakralne umjetnosti Riznica Opatije "Marija Zvijezda".

Nakon toga, u 16:30, prisustvovaće svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturalni pastoralni centar Petrićevac, čiju izgradnju sufinansira Vlada Hrvatske.

Podsjetimo, ranije se pojavila informacija da Plenković sutra neće putovati u Banjuluku, iako je prema najavljenom protokolu trebao prisustvovati otvaranju graničnog prelaza Gradiška i novog mosta preko Save, te se sastati s predsjedavajućom Savjeta ministara BiH Borjanom Krišto.

