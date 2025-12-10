Vojska "zauzela" tanker, Tramp tvrdi: Imamo veoma dobar razlog

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Države imale veoma dobar razlog da zaplijene tanker sa naftom kod obale Venecuele.

"Tanker je zaplijenjen iz veoma dobrog razloga", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Svijet Američka vojska upala na tanker kod obale Venecuele

"Blumberg" je ranije javio da je američka vojska zaplijenila tanker za naftu blizu obale Venecuele.

Trampova administracija je tokom posljednjih mjeseci pojačala retoriku i mjere protiv Venecuele, a Vašington je optužio Karakas da unosi smrtonosne vrste droge u SAD.