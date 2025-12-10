Logo
Large banner

Vojska "zauzela" tanker, Tramp tvrdi: Imamo veoma dobar razlog

Izvor:

Agencije

10.12.2025

22:27

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Države imale veoma dobar razlog da zaplijene tanker sa naftom kod obale Venecuele.

"Tanker je zaplijenjen iz veoma dobrog razloga", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

tanker brod

Svijet

Američka vojska upala na tanker kod obale Venecuele

"Blumberg" je ranije javio da je američka vojska zaplijenila tanker za naftu blizu obale Venecuele.

Trampova administracija je tokom posljednjih mjeseci pojačala retoriku i mjere protiv Venecuele, a Vašington je optužio Karakas da unosi smrtonosne vrste droge u SAD.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Venecuela

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Републикански конгресмен поручио: САД треба да напусти НАТО!

Svijet

Republikanski kongresmen poručio: SAD treba da napusti NATO!

2 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp razgovarao sa evropskim liderima o mirovnom planu za Ukrajinu

5 h

0
Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом

Svijet

Tramp: Sukob između Kambodže i Tajlanda riješiću jednim pozivom

13 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Donald Tramp otkrio koja mu je omiljena riječ

15 h

0

Više iz rubrike

Ухапшен бивши предсjедник: Осумњичен за корупцију

Svijet

Uhapšen bivši predsjednik: Osumnjičen za korupciju

2 h

0
И Макрон најављује забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година

Svijet

I Makron najavljuje zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina

2 h

0
Републикански конгресмен поручио: САД треба да напусти НАТО!

Svijet

Republikanski kongresmen poručio: SAD treba da napusti NATO!

2 h

0
Зеленски разговарао са посланицима о одржавању избора

Svijet

Zelenski razgovarao sa poslanicima o održavanju izbora

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Sitiju derbi protiv Reala, Arsenal rutinski

22

55

Državljani BiH uhapšeni u Beču, zaplijenjena droga i oduzet novac

22

50

FED smanjuje kamatne stope treći put zaredom: Ovo je razlog

22

36

Radnica otpuštena jer je uporno dolazila prerano na posao

22

27

Vojska "zauzela" tanker, Tramp tvrdi: Imamo veoma dobar razlog

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner