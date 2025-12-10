Logo
Large banner

Republikanski kongresmen poručio: SAD treba da napusti NATO!

Izvor:

SRNA

10.12.2025

21:19

Komentari:

0
Републикански конгресмен поручио: САД треба да напусти НАТО!

Republikanski kongresmen Tomas Masi predstavio je zakon kojim poziva Sjedinjene Države na povlačenje iz NATO-a, navodeći da taj savez nameće finansijske i diplomatske terete zemlji.

- NATO je relikt Hladnog rata. Trebali bismo da se povučemo iz NATO-a i taj novac da koristimo za odbranu naše zemlje, a ne socijalističkih država - napisao je Masi na Iksu.

On je naveo da je NATO, koji je stvoren da bi se suprotstavio tadašnjem Sovjetskom Savezu, koštao američke poreske obveznike trilione dolara i da postoji rizik da zemlju uvuče u strane ratove.

- Amerika ne bi trebala da bude bezbjednosna mreža svijeta, posebno kada bogate zemlje odbijaju da plaćaju za vlastitu odbranu - istakao je Masi.

U prijedlogu zakona, koji je predstavio Masi, navodi se da evropski članovi NATO-a imaju adekvatne ekonomske i vojne kapacitete za vlastitu odbranu.

On je upozorio da članstvo Sjedinjenih Država u NATO-u nije u skladu sa nacionalnim bezbjednosnim interesima zemlje

- Raspad Varšavskog pakta i Sovjetskog Saveza su fundamentalno promijenili bezbjednosno okruženje u Evropi i učinili NATO-ovu osnovnu misiju kolektivne odbrane irelevantnom - naveo je Masi i dodao da je Alijansa 1999. godine započela veliku ekspanziju prema Istoku.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je pozvao zemlje NATO-a da povećaju izdvajanja za odbranu sa dva na pet odsto BDP-a i upozorio da bi one koje ne ispune cilj mogle da budu isključene iz Alijanse.

Osim toga, Tramp je navodio da je Evropa pod ozbiljnim pritiskom, da su njeni lideri slabi i da nisu učinili dovoljno da riješe velike izazove.

Podijeli:

Tagovi:

NATO

Amerika

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Захарова: Вашингтон први пут доводи у питање ширење НАТО-а

Svijet

Zaharova: Vašington prvi put dovodi u pitanje širenje NATO-a

2 d

0
Додик: БиХ неће ући у НАТО, Срби настављају да подржавају Русију

Republika Srpska

Dodik: BiH neće ući u NATO, Srbi nastavljaju da podržavaju Rusiju

2 d

8
Захарова: НАТО уништава све односе са Русијом

Svijet

Zaharova: NATO uništava sve odnose sa Rusijom

5 d

0
Путин: Москва инсистира на испуњењу обећања Алијансе о неширењу на исток

Svijet

Putin: Moskva insistira na ispunjenju obećanja Alijanse o neširenju na istok

6 d

0

Više iz rubrike

Зеленски разговарао са посланицима о одржавању избора

Svijet

Zelenski razgovarao sa poslanicima o održavanju izbora

27 min

0
Америчка војска упала на танкер код обале Венецуеле

Svijet

Američka vojska upala na tanker kod obale Venecuele

40 min

0
Протести у Софији, грађани траже оставку Владе

Svijet

Protesti u Sofiji, građani traže ostavku Vlade

41 min

0
Белгијски премијер пријети Европској комисији тужбом због Русије

Svijet

Belgijski premijer prijeti Evropskoj komisiji tužbom zbog Rusije

47 min

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

19

Republikanski kongresmen poručio: SAD treba da napusti NATO!

21

08

Zelenski razgovarao sa poslanicima o održavanju izbora

21

08

UŽIVO: Bitno, 10.12.2025.

21

06

Ovo se ne čuje svaki dan: Kosta Stevandić postigao 30 golova na rukometnoj utakmici

21

05

Ubistvo Milana Vukelića: Dosije otkriva dosad nepoznate detalje jezive likvidacije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner