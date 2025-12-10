Republikanski kongresmen poručio: SAD treba da napusti NATO!

Izvor:
SRNA
10.12.2025
21:19
Komentari:0
Republikanski kongresmen Tomas Masi predstavio je zakon kojim poziva Sjedinjene Države na povlačenje iz NATO-a, navodeći da taj savez nameće finansijske i diplomatske terete zemlji.
- NATO je relikt Hladnog rata. Trebali bismo da se povučemo iz NATO-a i taj novac da koristimo za odbranu naše zemlje, a ne socijalističkih država - napisao je Masi na Iksu.
On je naveo da je NATO, koji je stvoren da bi se suprotstavio tadašnjem Sovjetskom Savezu, koštao američke poreske obveznike trilione dolara i da postoji rizik da zemlju uvuče u strane ratove.
- Amerika ne bi trebala da bude bezbjednosna mreža svijeta, posebno kada bogate zemlje odbijaju da plaćaju za vlastitu odbranu - istakao je Masi.
U prijedlogu zakona, koji je predstavio Masi, navodi se da evropski članovi NATO-a imaju adekvatne ekonomske i vojne kapacitete za vlastitu odbranu.
On je upozorio da članstvo Sjedinjenih Država u NATO-u nije u skladu sa nacionalnim bezbjednosnim interesima zemlje
- Raspad Varšavskog pakta i Sovjetskog Saveza su fundamentalno promijenili bezbjednosno okruženje u Evropi i učinili NATO-ovu osnovnu misiju kolektivne odbrane irelevantnom - naveo je Masi i dodao da je Alijansa 1999. godine započela veliku ekspanziju prema Istoku.
Američki predsjednik Donald Tramp ranije je pozvao zemlje NATO-a da povećaju izdvajanja za odbranu sa dva na pet odsto BDP-a i upozorio da bi one koje ne ispune cilj mogle da budu isključene iz Alijanse.
Osim toga, Tramp je navodio da je Evropa pod ozbiljnim pritiskom, da su njeni lideri slabi i da nisu učinili dovoljno da riješe velike izazove.
Svijet
2 d0
Republika Srpska
2 d8
Svijet
5 d0
Svijet
6 d0
Najnovije
Najčitanije
21
19
21
08
21
08
21
06
21
05
Trenutno na programu