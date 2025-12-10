Američka vojska upala na tanker kod obale Venecuele

Američka vojska je zaplijenila tanker za naftu blizu obale Venecuele, prenio je "Blumberg" pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Riječ je o tankeru koji je pod sankcijama.

Pljenidba bi mogla da stvori dodatne probleme Venecueli pri izvozu nafte, jer će drugi prevoznici sada biti oprezniji u pogledu njenog prihvatanja, navodi se u izvještaju.

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa je tokom posljednjih mjeseci pojačala retoriku i mjere protiv Venecuele, a Vašington je optužio Karakas da unosi smrtonosne vrste droge u SAD.