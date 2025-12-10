Logo
Američka vojska upala na tanker kod obale Venecuele

10.12.2025

20:55

Komentari:

0
Америчка војска упала на танкер код обале Венецуеле

Američka vojska je zaplijenila tanker za naftu blizu obale Venecuele, prenio je "Blumberg" pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Riječ je o tankeru koji je pod sankcijama.

Pljenidba bi mogla da stvori dodatne probleme Venecueli pri izvozu nafte, jer će drugi prevoznici sada biti oprezniji u pogledu njenog prihvatanja, navodi se u izvještaju.

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa je tokom posljednjih mjeseci pojačala retoriku i mjere protiv Venecuele, a Vašington je optužio Karakas da unosi smrtonosne vrste droge u SAD.

Venecuela

Amerika

Donald Tramp

21

19

Republikanski kongresmen poručio: SAD treba da napusti NATO!

21

08

Zelenski razgovarao sa poslanicima o održavanju izbora

21

08

UŽIVO: Bitno, 10.12.2025.

21

06

Ovo se ne čuje svaki dan: Kosta Stevandić postigao 30 golova na rukometnoj utakmici

21

05

Ubistvo Milana Vukelića: Dosije otkriva dosad nepoznate detalje jezive likvidacije

