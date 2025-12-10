Protesti u Sofiji, građani traže ostavku Vlade

Više hiljada ljudi okupilo se večeras u Sofiji sa zahtjevom da Vlada Bugarske podnese ostavku zbog nerješavanja problema korupcije.

Protesti u Sofiji i desetinama drugih gradova širom zemlje dešavaju se u vrijeme kada se Bugarska priprema da usvoji evro 1. januara.

Demonstranti su koristili lasere da na zgradi parlamenta projektuju riječi "Ostavka", "Mafija napolje" i "Za poštene izbore".

Bugarski parlament će sutra glasati o nepovjerenju Vladi premijera Rosena Železnikova, što je šesto takvo izjašnjavanje od 15. januara kada je počela mandat.

Prošle sedmice, Vlada je zbog masovnih protesta povukla prijedlog budžeta za 2026. godinu, prvi sastavljen u evrima.

Opozicione stranke i druge organizacije saopštile su da protestuju povodom planova za povećanje doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na dividende da bi se finansirala veća državna potrošnja.