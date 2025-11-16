Logo
Građani traže odgovornost za tragični požar i pedofile

16.11.2025

13:26

Građani su se okupili danas ispred kantonalnog MUP-a u Tuzli da bi zatražili odgovornost za nedavni požar u Domu penzionera u kojem je stradalo 15 ljudi, kao i za seksualno iskorištavanje maloljetnica za koje su osumnjičena i četiri policajca.

Protest je organizovala neformalna grupa građana, a okupljeni su naglasili da ne žele da ovakvi slučajevi budu tretirani kao nesrećni, već kao alarm za promjene, prenose federalni mediji.

Ovo je nastavak prošlosedmičnih okupljanja na kojima su građani Tuzle izrazili nezadovoljstvo zbog dva teška slučaja koji su u kratkom periodu zabilježena gradu i kanton.

Tuzla

Protesti

